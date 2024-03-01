必要剧场《嗨，听到吗？》思考新常态与人心

一群乌合之众的日常，如何受到意外事件搅和，彼此的生命如何产生交汇，这一切又该如何收场？

由必要剧场2024年度助理艺术家A Yagnya编剧，并与艺术总监陈崇敬联合执导的《嗨，听到吗？》（Hi, Can You Hear Me?），说的正是这样的故事。酝酿数年，剧作也是对国际社会事件的回应。

一只神秘的“老虎”乌达玛（Utama）经营的酒吧陷入困境，总在吸引奇怪的客人。“观音”似乎陷入死亡与重生的永恒循环中。清水一边对妻子念念不忘，一边尝试与AI照料者和平共处。自从在视频会议中经历一场地震，引发内心阴影，仙杜一直努力回到平凡无聊的生活。广播记者约翰试图重新掌控自己失序的生活，却受困在酒店房里。

谈到创作灵感，A Yagnya说，从2011年日本东北地震和海啸，到2020年的冠病疫情，众多史无前例的现象令自己震惊，包括气候危机、人工智能崛起、俄乌战争和中东矛盾。

“当我们的世界变得越来越两极分化，我始终在思考，如何才能保持人性，倾听别人的声音和自己的内心。”

A Yagnya以极触动她的日本东北地震为例，进一步忆述：“地震新闻只占据几天的新闻头条，后来就戛然而止，好像从未发生过。五年后我到了福岛灾区，很多人仍然因为辐射无法回返家园。所以当人们在2020年开始谈论新常态时，我依然好奇它的含义。”

挑战人们直面迫切问题

陈崇敬受访时形容，本剧要回应的是这个支离破碎但又相互联系的世界，讨论人们在看似无神的世界里如何自处。他强调：“艺术的作用是挑动、刺激和参与。”剧如其名，《嗨，听到吗？》正是带着那样的野心，对种种骚动报以回应，也挑战人们直面迫切问题。

《嗨，听到吗？》首创于2020年必要剧场的“编剧港”（Playwright’s Cove），碍于防疫措施不开放使用剧场，演出只能以Zoom剧读的形式呈献，如今终于改为舞台剧登场。

陈崇敬说，这次改编的显著增益，在于设计师和演员的加入。不仅在视觉上，更是积极提出问题和建议，接受编剧的采访，一同构建角色和戏剧世界。他提到，包括与多媒体艺术工作者陈小东（Brian Gothong Tan）合作，这部剧作呈现有机的跨学科实践，和最初的作品已截然不同。

▲英语演出《嗨，听到吗？》