本地舞蹈电影《探海》 将参加蒙特利尔国际艺术电影节

本地舞团与电影人合作的舞蹈电影获选参与加拿大的国际电影节——《探海》（Imagine Ocean），这是由本地舞团化生艺术团艺术总监梁佩贤发起的《过海巡仙》电影三部曲的其中一部舞蹈艺术片。电影已通过筛选，将参加3月中旬举行的第42届蒙特利尔国际艺术电影节（Montreal International Festival of Films on Art，Le FIFA）。

《探海》剧本由梁佩贤与目前驻日本的本地电影导演廖捷凯合作构思而成，廖捷凯执导，梁佩贤编舞。本地制片人蔡绍勇及作曲家许美端也参与《探海》的制作。

《探海》是一部时长约为20分钟的舞蹈电影，通过将海洋神话与海洋故事片段融合，以亲密而内在的视角，展现变化中的环境。电影以微妙的魔幻现实主义表达，通过梦幻般的场景，将琐碎的日常过滤沉淀。片中有两个“要角”，日本海女（日本近海以潜水方式捕鱼及采集鲍鱼、珍珠等为生的人），与伊势志摩海岸线上无处不在的海洋波浪。不停拍打的波浪，与贫瘠而宁静的渔村形成鲜明对比。选择伊势志摩海岸作为电影取景地，与标志性的海女合作，电影意在展示潜水捕食的传统生计如今由于海洋生态系统的变化而濒危。

作曲家许美端大胆选择用铃声、火山轰鸣、篝火燃烧、塑料摩擦，难以察觉的座头鲸呼叫，以及回响的重击声，来为电影配乐，而非传统的音乐配乐。与舞蹈编排一样，配乐将悲伤的人类吐息转化为海洋的呼气，强调人类与自然的共生奇迹。

在亚洲文明博物馆首映

《探海》的本地和全球首映将作为亚洲文明博物馆“Crossing Cultures: BOLD & BEAUTIFUL”一部分呈献。本季的“Crossing Cultures”纪念国际妇女节，庆祝亚洲古今妇女的贡献。《探海》首映将于3月2日（星期六）在亚洲文明博物馆举行，时间为傍晚6时30分。首映式后将进行艺术家主导的分享会，梁佩贤、许美端及化生艺术团的舞者会分享制片程序和拍摄点滴。

《探海》的国际首映则将于3月16日在蒙特利尔市举行。

《探海》3月2日、3日（星期六、日）傍晚6时30分和晚上8时，将在亚洲文明博物馆B1的Ngee Ann Auditorium放映四场，免费入场，每场放映能容纳大约150名观众。详情可上网：https://bit.ly/3IgOuvG。