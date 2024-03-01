《诗宁的太空历险》 儿童音乐剧探索友谊

▲诗宁的太空历险（Shining in Space）

滨海艺术中心

3月9日（星期六）下午2时30分

票价：25元

购票：sistic.com/events/space0324

推荐观看年龄：5至8岁

看点：由滨海艺术中心委约制作，新加坡青年爱乐交响乐团（Singapore Youth Philharmonic Orchestra）将和杨秀桃音乐学院的学生同台呈献一场生动有趣的儿童音乐剧场制作《诗宁的太空历险》（Shining in Space）。

这部制作是滨海艺术中心年度儿童节“March On”的特约制作，由本地青年作曲家沈子扬作曲、梁志伟编剧，故事讲述小女孩诗宁（Shining）日常在笔记本上涂鸦，记录自己的心事，并只对自己最好的朋友，一个毛绒玩具吐露心声。一天，她的好朋友“星星”来探望她，并邀请她一同踏上充满冒险的星际之旅。他们一起访问不同的行星，学会如何处理友谊中的复杂性。

滨海艺术中心儿童及青年节目监制林燕玲说：“March On 2024的节目为学龄前儿童和较大的孩子特别策划，《诗宁的太空历险》则是专门为5至8岁儿童创作。我希望看过这部节目的孩子们能够以拥抱探险的心态面对友谊，不要惧怕新事物。5岁至8岁也是很多孩子音乐启蒙的阶段，因此这个节目借助这个契机，向小观众们介绍管弦乐，让他们感受音乐传递情感和叙事的能力。”

此次在台上演奏交响乐的是最新成立的新加坡青年爱乐交响乐团，他们年龄都在20岁以内，和舞台情节相得益彰。乐团音乐总监罗威说：“成立SYPO是为了满足本地日益增长的音乐教育需求，虽然本地已经有国家青年交响乐团，但一个乐团毕竟位置有限。此外，乐团也希望多多对外发展，与外国青年乐团交流，甚至组织海外巡演。”

部分杨秀桃音乐学院的学生也参与演出，并在排练过程中为乐团提供指导。罗威说，乐团成立获得杨秀桃音乐学院管弦系教授们的大力支持，著名演奏家钱舟、秦立巍、张曼琴、张晋民都是乐团的艺术顾问。

这场节目也特别采取“放松环境”（Relax Environment）设置，适合有特殊需要的儿童观看。如果现场小朋友发出噪音，或是中途离席、返回，都不会影响现场演出的体验。