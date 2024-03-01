《新华文学》百期特辑 延续文艺香火

由新加坡作家协会出版的《新华文学》第100期经已面世。内容从前辈书写至文青，象征文艺香火的延续。

回首过去，寄望将来，百期特辑分成“过去、现在、未来”三部分。本期亮点之一是在“过去”的部分收入对14位文艺先驱的书写，包括柳北岸、连士升、苗秀、姚紫、赵戎、方修、李庭辉、周粲、苗芒、杜红、黄孟文、王润华、林方和淡莹。

借由文字，14位文艺前辈将许多宝贵资料保留下来，当中还有不少鲜为人知的文人轶事。“未来”部分，记录了一场文青对话会的对话记录。

《新华文学》每册定价12元8角，在友联书局、草根书室与百胜楼大众书局等主要书局发售。读者也可到玲子网络书房网购。

第101期《新华文学》现也开放征稿，题目是“镜映多重光谱：全球化时代下的身份探索与归属”。通过文学的笔触，深入探讨在全球化时代中，对身份的认知和归属感的追寻，呈现个人在多元文化、跨国经历或其他多重身份背景中的独特经历。《新华文学》编辑部期待投稿者“斜杠”背景和人生经历的多面性，也许拒绝被单一定义，而是选择在斜杠的交汇处追寻属于自己的身份认同。也可分享如何通过文化、历史、家庭等因素构建归属感。

作品体裁不限，来稿字数以3000字为限，7月15日截稿。投稿电邮《新华文学》编辑部：contact@singaporewriters.org.sg