北大教授邵燕君国大开讲 解读中国网络文学

北京大学中文系教授邵燕君，将到新加坡国立大学举办讲座，深度解读中国网络文学作家猫腻的代表作《庆余年》《间客》《将夜》，并以猫腻创作为例，介绍中国网络文学如何影响国民心态反应和价值观塑造等。

讲座也将之与纸质时代的通俗文学大师金庸对比，确认猫腻代表的中国网络文学水准和文学史地位。邵燕君也在此基础上，探讨网络文学的概念内涵和经典化标准，以及中国网络文学的独特属性等理论问题。以此为背景，对中国网络文学发展脉络和现状，作出简略介绍。

北大中文系教授邵燕君，也是北大十佳导师，北京大学文学讲习所副所长，北京市文联评论家协会副主席。著有《倾斜的文学场——中国当代文学生产机制的市场化转型》《新世纪第一个十年小说研究》《网络时代的文学引渡》《网络文学的新语法》等专著。主编“北京大学网络文学研究丛书”、《网络文学经典解读》《破壁书——网络文化关键词》《网络文学二十年·典文集／好文集》《中国年度网络文学（男频／女频卷）》《创始者说：网络文学网站创始人访谈录》《中国网络文学编年简史》等。

活动由新加坡国立大学中文系印刷及大众文化研究群讲座，和云茂潮中华文化研究中心联办。讲座无需报名。

▲“谈猫腻和中国网络文学”