十三号避难所 为夜猫子提供养分

一座隐藏在秘密和幻想中的神圣避难所，也是想象力汇集成的奇幻书店。许多人走进阅读世界，多少是为了逃避残酷乏味且不由自主的现实。位于台南东宁路，邻近成功大学区的时之河书屋——十三号避难所，既是深夜书店，也供应桌游、电玩、咖啡因和逃避人生的空间；有时还会成为脱口秀舞台，似乎齐备了年轻学子日常所需摄取养分。

作息时间像酒吧

从下午6时开始营业至凌晨3时，酒吧一样的作息，也有安顿夜猫子的野心。书店位于二楼，单位底层豁然亮起“逃避人生专用入口”指示牌荧荧闪烁，书店二楼入口以透明塑料门帘虚掩，有点神秘、暧昧不明的意味，勇敢推开进入，方能走进它自成一格的世界。

书店原来由两姐弟创办，负责企划的姐姐沈孟颖是成大建筑系博士，弟弟沈冠颖是摄影工作室负责人，书店由他营运。谈及店名意义，沈冠颖解释道：“‘时之河’代表的是书本，在时间的长河中，承载着知识价值流传下去。‘十三号避难所’则代表幻想文学对我们的意义，是能够暂时逃离现实，在充满想象力的世界中避难的乐园。”

书籍包括台湾本土文学、科幻小说、社会人文与科普书系，比如你能在架上找到台湾民俗中有关“两性海神”的记载，也会看到《超巨大灭绝生物图鉴》，一窥《丑陋史》《虚弱史》，还有《40%的工作没意义，为什么还抢着做？》——关怀甚广，可谓形体出世，精神入世。

踏进书店就如潜入冒险者的书房，书柜上不时显现收藏小玩意和模型，像书店主人流连各地跳蚤市场的斩获。从选书到摆设，书店的陈列格局琳琅满目，无从总结，由此可以想象对万物都有一点好奇心的书虫脑袋。

十三号避难所的书种与小摆件琳琅满目，反“极简风”而行。（孙靖斐摄）

十三号避难所采取收费空间的模式，以3小时为一单位，对“临时避难者”收取台币150元（约6新元），持学生卡的“知识追寻者”则收取台币100元（约4新元）。付费者可自由借阅或购买书籍，租用店内桌游和电玩设备。店内另设“粮食供给处”供应饮料零食，辅以沙包玩偶，很容易联想为学校社团室的延伸。

每月办脱口秀表演

沈冠颖说：“书店从安平搬迁到大学周边地区后，就与学生社团产生更密切的合作，特别是成大喜剧社。”目前，书店每个月都举办脱口秀表演，交由成大喜剧社策划。

对边缘人而言，逢年过节偏偏可能最要避世。十三号避难所经常因此发挥收容使命，比如去年在圣诞平安夜上举办的“边缘人派对”，让边缘人宅在避难所内，蹭用冷气网络。支付入场费台币250元（约11新元），就可在吧台和“NPC”酒吧老板小酌聊天，享用自助点心饮料，参与闯关游戏、塔罗占卜等活动。

除了脱口秀以外，书店每个月底固定举办旧货拍卖活动，也不定期举办新书发布会、社区大学课程教学和手作创作班等。台湾作家吴明益曾说，书店是社区营造的基地，是启蒙的一道门，成为家乡回忆的储藏室。更趋近于校区和社区的十三号避难所，也能如此看待。

▲时之河书屋——十三号避难所