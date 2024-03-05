《只此青绿》如诗如画 舞出千里江山多娇

荣获第17届文华大奖，中国爆红舞蹈诗剧《只此青绿》将在3月底登陆新加坡。剧目以馆藏于北京故宫博物院的北宋青绿山水画作《千里江山图》为背景，以舞蹈为语汇，将一个中国古典传奇娓娓道来。

副题为“舞绘《千里江山图》”的《只此青绿》，用舞台重现大宋美学，连线千年静与动，为观众开启沉浸式“赏画”体验。该剧甫一诞生，便被中国观众和网友誉为2021年度“必看”作品。《只此青绿》2021年8月在国家大剧院首次“展卷”，后在多个城市演出，所到之处一票难求，并在2022年登上春晚舞台，其美韵让人迷醉。

该剧由目前活跃在中国舞台一线的中国东方演艺集团优秀青年编导、作品连续四次摘得“文华大奖”、被称为“中国舞坛双子星”的周莉亚、韩真共同执导——去年在本地造成轰动的舞剧《咏春》，亦出自这两位编舞。

《只此青绿》以“诗剧”为体裁，以“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”等篇章为纲目，观众将跟随一位现代故宫研究员——展卷人的视角，徜徉在富有传奇色彩的中国传统美学意趣之中。

此剧采用时空交错式的叙事结构，剧情发生时间设定为现实中《千里江山图》即将展出之际，也是千年之前少年画家王希孟即将完稿之时。展卷人因对《千里江山图》的潜心钻研，走入了王希孟的内心，伴其历经呕心沥血绘制《千里江山图》的宝贵时光，与这位只有寥寥数字记载的天才少年画家心心相印，探寻出《千里江山图》“独步千载”的偶然与必然，豁然读懂古老文物与现代人之间的情感连接。

王希孟1113年开始创作这幅11.915米的《千里江山图》，用了半年时间，在18岁时绘成画卷。画上烟波浩渺、层峦叠嶂，山水之间野渡渔村、水榭楼台自然分布。它用石青、石绿两种天然矿物质颜料绘成，绚烂又自然，磅礴又轻盈，被誉为近千年来“青绿山水画的第一神品”。

为创作《只此青绿》，编导们几乎看遍宋代的诗词、绘画等相关资料，用时近一年八个月才将它搬上舞台。总编导周莉亚、韩真曾透露，该剧仅前期创作就耗时一年多，团队多次与故宫博物院专家座谈交流，每一个人都怀着最大虔诚创作这部舞蹈诗剧。

《只此青绿》3月28日至3月30日晚上8时在滨海艺术中心剧院上演，票价68元起，售票：sistic.com.sg。