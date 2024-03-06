OFoodin硅胶食品袋

还在用金属制的外带食品袋？它既重又不便收纳，不如试试看OFoodin的硅胶（silicone）防水食品袋。硅胶提炼自石英矿的二氧化矽，是一款无毒、环保天然的材料，且硅胶耐高温，耐热到230摄氏度，不管是刚起锅的炸物，还是滚烫的汤水，都可以直接装入。

食品袋内层硅胶与外层布料结合，不使用任何化学黏着剂，一体成型，没有容易积水的夹层，无缝隙好清洗。外层布面防泼水，不容易湿，降低发霉概率，在外袋干净情况下，只须冲洗内层。

食品袋能扩展到2.5升超大容量，不使用时可以折叠成一个小袋子。每个食品袋可重复使用5000次，这意味着如果每天使用一次，它可持续使用10年以上。OFoodin外带食品袋现在售卖的是改进版，外层更有效防水，侧面按钮方便袋子站立，便于倒出和倒入食品。

售价为$45.90，可上yoursustainablestore.com购买。

百乐“The Shaker”系列，以更亲民的价格提供优质书写感和功能性。（品牌提供）

百乐新系列自动铅笔

文具品牌百乐（Pilot Pen）推出“The Shaker”新系列经济型自动铅笔，售价为$2.20，保留“The Shaker”原本的功能，但价格更亲民，书写感和功能性更佳。

只须将铅笔摇动几次或按下铅笔帽即可推出铅芯，写完后，重新按压可以快速收回铅芯。“The Shaker”经巧妙设计，可防止铅芯断裂。该自动铅笔有0.5毫米和0.7毫米两种笔芯，可以通过铅笔夹上明显的银色或金色印记区分。0.5毫米的铅笔配有三种额外限量版笔身颜色，包括淡薄荷绿、柔粉和淡紫。可在本地主要书店的文具部门购买。

Kinto推出Cast Amber系列，让温暖氛围弥漫于下午茶时光。（互联网）

Kinto“Cast Amber”系列水瓶



日本家居设计品牌Kinto推出Cast Amber系列水瓶，选用耐热玻璃材质，延续“无阻碍设计”的概念，搭配沉稳琥珀色，有怀旧复古风格，让温暖氛围弥漫于下午茶时光。

使用这系列水瓶，连喝水这么简单的事情都看似更为优雅。水瓶边缘稍微向外延伸，以便在微倾时饮料顺利流出，水流涌动闪烁的琥珀光芒更添情调。该水瓶容量为1.2升，可在微波炉和洗碗机中使用，但不可在没有盛水的情况下加热，清洗时不能使用含研磨成分的清洁剂或钢丝绒。

售价为：$68，可上latemorning.com.sg购买。

Princess Traveller定制图案旅行箱，让你人在旅途，随爱而动。（互联网）

Princess Traveller定制图案旅行箱

Princess Traveller定制图案旅行箱让旅行更有“爱”——超越一般旅行箱，你可以在这款箱子的外壳印上自己喜欢的照片，比如家人、宠物或风景，让你人在旅途，随爱而动。

这款旅行箱配有四个360度旋转方向的万向轮、密码锁、内部隔板和弹性十字绑带，方便轻松整理行李。此外，箱子还有高品质的拉链闭合。

Princess Traveller是一个荷兰品牌，该品牌提供各种旅行和运动用品，以创新、实用和高品质材料产品著称。

XXL尺码的定制图案旅行箱价格为$225，可上yoursurprise.sg定制。

The Verdant Lab布制品芳香喷雾让家具弥漫小雏菊香气。（互联网）

The Verdant Lab布制品芳香喷雾



阴雨潮湿天气，家纺等布制品容易产生异味，想要驱散这股异味，可使用布制品专用的芳香喷雾。The Verdant Lab的芳香喷雾让你沉浸在小雏菊和白茶的氛围中，这款多用途香氛不仅可为寝具、毛巾和衣物注入一丝清新，也适用于软家具，如沙发和地毯，以及当作空气和衣柜清新剂使用。

尤其是入夜后，稍微在卧室内喷洒一点，能营造舒心氛围。可将喷头离物体表面约30厘米均匀喷洒，适用于大多数织物。

价格为$18，可上therapymarket.com.sg购买。