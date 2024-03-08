自由舞蹈工作者吴守益：人在外才发现世界真大

年轻时凭着热血，在世界各地舞团游学。如今跨入人生另一阶段，吴守益不确定如果再回到青春年少，会不会重走一遍来时路。不过，吴守益直言如旅行般的独立、自由的艺术人生，是他从未后悔的抉择。

“生存跟理想是两回事，我觉得没有太大的遗憾。”35岁的自由舞蹈艺术工作者吴守益，回忆起十年前在世界各地舞团游学时，感觉自己是凭着热血，才毅然踏上形塑个人世界观的寰宇之旅。“我感到得继续成长，从美国毕业后又有一些机会去国外游学，所以没有很执着要进一个团。我现在偶尔会想：如果毕业后就入一个团，舞团也会给我不同的成长空间吧。”

对编创也很感兴趣

毕业自南洋艺术学院舞蹈系，吴守益赴纽约州立大学帕切斯学院（Purchase College）进修，后又踏上英国、澳大利亚、以色列、香港、台湾等国家和地区的游学行程。旅行需要盘缠，吴守益每次通过打工赚钱，为下一个旅程筹措资金，周而复始。

“除了跳舞，我对编创也很感兴趣，通过旅途拓展我的思想空间。如果把自己局限在一个地方，可能会把我的想象力缩小。”吴守益说“人在外”，才发现世界真的那么大，很多人在做不一样的事情，在过不一样的生活。

“不同的国家和旅程给我别样的感官刺激，比如在以色列。”2014年吴守益到战争频仍的以色列，感到以色列人求生意志强烈，渗透于生活各个层面。“在那个环境中，人们对于生命的态度相当透彻，同时又很机敏和警觉，年轻人如此，艺术工作者亦然，而且他们很开放。战乱是几乎每天发生的事，但他们面对人生，有一种生活要继续，艺术要继续的态度，这点很触动我。”

年轻最大财富是无知

吴守益在以色列去了被认为是当代最有看头的现代舞团——巴希瓦现代舞团（Batsheva Dance Company）上课，也到过北部靠近黎巴嫩的舞团。“哈哈，年轻最大的财富竟然是无知，完全没有考量那么多，就是很单纯地听说有个地方，有个团，就去了。”吴守益说：“老实说那时局势也不像现在这样，但直到如今，巴希瓦现代舞团还存在着。”

坦言自己已跨入人生另一阶段，此刻不确定如果再回到青春年少，会不会想重走一遍来时路，但吴守益直言如旅行般的独立、自由的艺术人生，是他从未后悔的抉择。“这一程试炼中最重要的是家人的支持，朋友的信任，师长的鼓励，所以我才能全心全意去探索到底想走多远，到底可以为舞蹈做到怎样的程度。”

吴守益与Mai Kubota合作的“Naka”，在2018年“触·当代舞蹈节” 重演。（吴凯怡摄／受访者提供）

身为自由人的吴守益，现在主要从事教舞、编创和表演，事实上10年前，他在纽约时，便已看到这种职业生涯和工作方式的可行性。自由职业和零工经济听似无拘无束，但强调从业者的规划和自律，同时他认为自己也面对另外一个挑战。“是一种精神上的疑惑，质疑自己该不该这样做，要不要继续这样下去。但我也意识到自己要的似乎和别人不同，我不开豪车，也没有房产，物欲没有那么强烈。我想要一种有意义有人文连接的生活。”

谈到对项目与合作者的选择，吴守益看重的是信念——“我们是否相信同一种事情，或者我们看的方向是否相同？年纪增长，我寻找这样的合作者。”

吴守益放慢节奏，不强求每年一定要做一件事情，但他要求自己做的每一个创作都有深度和理念。（吴先邦摄）

疫情开始到进入后疫情时代，吴守益刻意放慢节奏，不强求每年一定要做一件事情，但他要求自己做的每一个创作都有深度和理念。“我这几年一直在思考与社会有关的课题，2022年我和一名剧场人合作过作品《0.01》，探讨人与人的关系，刚好当时有社交距离的规定，在一个大环境中或疫情下凸显的空间问题里，人与人之间的状态应该是怎样的？”

吴守益并不计算创作的数量，也不总结作品的风格。

如何归类自己作品？

“我还在挣扎如何归类自己的作品，”吴守益面露一种纯真的尴尬，“到底是现代舞蹈，还是肢体剧场，又或是动作剧场（movement theatre），是未来的人判定的，我觉得我的作品因跨界，致使作品界限并不清晰。”

谈到自己从舞蹈到戏剧的跨界，吴守益说时下的跨领域舞台艺术创作对从业者提出更多要求，创作难度也提高。“你必须深刻了解其他艺术形式的机理和运作，就比如同在舞台上演出，但舞者的表情就不如话剧演员那么夸大，话剧演员身体的使用也不同于舞者等。所以教育下一代表演者时，我已经在融入不同艺术领域的元素了，接下来，我们的创作可能需要表演者有更多认知和能力，因为艺术的界限已经打破了。”

吴守益也是本地少有能以中文撰写舞蹈评论的年轻一代艺术人，他也为《联合早报》评论舞蹈表演。吴守益笑着对记者说：“是你开始找我写的，但我从不觉得自己是一个作家或文人。跟我对‘跨界’的观点一样，作为舞蹈人，不一定对写作有认识，对写作者来说，亦然。我还是想鼓励大家跨领域，而且不单单是跨这么简单，还要深入去了解各种艺术门类的做法和理念。就写作这方面，我还要继续加强。艺术评论，是一个健康艺术生态中不可或缺的一环。”

吴守益上次表演是2022年新加坡国际艺术节上的特定场域作品“ubin”，他参与编舞的音乐舞台剧《放逐与追逐》近期则将重演。