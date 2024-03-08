“凤凰展翼” 南音新秀国际交流

▲琵琶声起III·凤凰展翼

新加坡华族文化中心9楼远东机构表演厅

3月16日（星期六）晚上7时

票价：20元

购票：sistic.com/events/resounding0324

看点：“琵琶声起”是本地湘灵音乐社培养接班人、传承南音古韵的年度系列制作，也为南音新秀的国际交流、学习和展示提供专业平台。

“琵琶声起III·凤凰展翼”特邀来自中国的石狮市声和南乐社和来自印度尼西亚东方音乐基金会的各五名青少年南音表演者联袂登台，呈献一场精彩的国际南音盛宴。

“凤凰展翼”创作灵感源自明代时期闽粤地区十分盛行的经典戏曲《荔镜记》，并以南音演唱形式，和一位剧场演员穿越时空诠释“陈三和五娘”的爱情故事。

演出的另一亮点，则采用东西方作家的诗词朗读对应，借此探索女主人翁五娘的心路历程，是一场传统与现代巧妙结合的跨时空演绎，也反映了南音与时俱进的良好发展态势。

“凤凰展翼”由湘灵音乐社的青年艺术家主导策划，并获得中国著名南音人、石狮市声和南乐社社长蔡维镖指点，并给予大师班和工作坊等指导。表演曲目包括南音四大名谱之一的《梅花》，传统曲目《陈三五娘故事》中的《元宵十五》《绣成孤鸾》《共君断约》；诗词朗读包括古文《荔镜记》，徐志摩和林徽因的现代诗，以及英文诗歌。