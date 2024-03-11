每个人都是法官、原告和被告

人类历史上，疫情势必成为不可或缺的一笔。玲子传媒出版的《所罗门大法官的最后一个案件》，也为这一笔贡献了自己的力量。

这是一本青少年小说，作者毛丽妃。故事说的是所罗门大法官即将退休，退休前他面临的最后一场审判，被告名叫阿冠病毒，也就是我们熟知的冠病病毒。

冠病病毒是一个人？你一定觉得不可思议。

是的，这本书的第一个特点就是：故事角度新颖。冠病病毒不仅是一个人，是被告，也是自己的辩护律师。在书的序言里，有这样的叙述：这个案子不仅涉及法律和道德问题，还深刻地描绘现代社会和家庭的各种冲突……探讨疫情期间的社会问题、家庭矛盾，以及人类在面对重大危机时的反应和责任。

审判的是病毒，可是小说涉及的范围很广，每个读者都会看到自己熟悉和感兴趣的部分。

其次，故事很巧妙。

我们会看到一场场法庭辩论，你可以称之为病毒的狡辩，可以称之为无稽之谈，可故事的巧妙正在于此：在以“公正”著称的法庭上，病毒有权利为自己辩护。

在某种角度上，对于法律的尊重和对于病毒的痛恨是矛盾的。你很可能站在原告的角度，极度痛恨被告，根本不想给它任何机会。可是在法庭上，即便是被告，在获罪之前依然是有权利为自己辩护的。

这种辩护会带给我们新的思索，让我们开始正视我们自身的不足和问题。比如：居家办公和学习有没有让家人更亲密？或者有没有导致家庭问题的暴露？再比如：冠病的出现让世界停摆，还是让人类重新思考世界面临的危机？等等等等。

在阅读时，我们的角色在法官，原告和被告之间穿梭，这是很精彩的体验，极大地拓宽了我们的思维边界。

第三，故事语言流畅。

故事不长，适合青少年阅读，得益于流畅自然的语言。读者如同身临其境，跟着走了一趟审判之旅。我们每个人都可能是法官，要尽可能客观。

我们每个人也都可能是原告，深陷伤痛。

试想，如果今天是阿冠病毒把人类告上法庭呢？我们会不会是原告？我想这也是作者对于读者的一种提示：无论我们喜不喜欢，都要努力拓宽思维维度，听见不同的声音，思考不同的方向。

青少年如此，大人亦应如此。