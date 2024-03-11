早稻田大学图书馆　遇见百分百村上春树

有的地方，一走进去，像遁入魔法门，自己年轻了二三十岁，目光不再涣散，能有精力面对残忍的世界，比如大学的校门。身边都是稚气未脱的大学生，他们或许迷惘，但他们的世界简单，如春暖花开，不知不觉也感染了你。

东京早稻田大学是日本顶尖学府之一，创立于1882年，校园虽然不大，但保留了不少好看实用的欧式建筑。早稻田大学的知名校友很多，包括作家村上春树。因此在大学里开设村上春树图书馆也是理所当然的。

平凡是重要主题

2021年开幕，图书馆就成了村上迷的朝圣地。图书馆改造自平平无奇的4号楼，波浪式的木棚结构，在建筑的入口蜿蜒起伏，为平凡世界创造了一个戏剧性的入口。负责设计的日本建筑大师隈研吾说：”最初的4号楼只是一座普通的平凡建筑……发现平凡是一个重要的主题。这个概念不是贯穿村上春树的文学作品吗？同样的概念也适用于建筑。”

隈研吾以隧道作为意象，为读者开启村上春树图书馆的学习旅程。（叶孝忠摄）

阅读，犹如走入隧道，通过狭小的入口，带着你会遇见什么样的好奇，沿着光前进。离开隧道，你终将是一个不同的人了。隈研吾以隧道作为意象，为我们铺设了一场神奇的旅程。木拱顶和阶梯书架，摆满了书，拾阶而下，深入作家所设的迷人世界。

其中一个牌子记录了村上春树对图书馆及使用者的期许。“学习和呼吸其实没两样，无论你是否在教室里，你都在不断地接受周围的世界。我希望这个图书馆将会是一个让你呼吸轻松的学习场所，一个可以让你穿过各种高墙的地方，无论是那些学术机构或国界所竖立的墙。”

馆内收藏了和村上春树有关的书籍和文献等，包括作家出道以来的媒体报道及各地学者对其文学的研究，这里是遇见百分百村上春树的地方。村上春树也捐赠了不少个人的珍贵收藏，包括书籍、手稿和黑胶唱片等。连附属咖啡馆的大桌子都是村上春树在意大利购买的。

村上春树捐赠了不少个人的珍贵收藏，包括黑胶唱片等。（叶孝忠摄）

在村上春树图书馆，你可以听作家喜欢的唱片。（叶孝忠摄）

为阅读者提供多重体验

其中一处摆满了各种版本的村上春树作品，中间布置了一张超长的木桌子，让人想要坐下来，静静读书。图书馆存在的功能之一，就是提醒我们不要忘记翻阅纸质书的美好。但我更喜欢浏览那些经典作品如《挪威的森林》的初版，封面设计依旧好看，正如好的作品，都是用来和时间拔河的。你也可以听听村上春树喜欢的唱片，欣赏他捐赠的画作，以另一种方式贴近作家。图书馆并不只是展示书的空间，它也应该为阅读者提供各种体验。

图书馆内陈列村上春树经典作品的初版。（叶孝忠摄）

图书馆内超长的木桌子，让人想要坐下来安静读书。（叶孝忠摄）

对村上春树的书迷而言，图书馆最有意思的角落，莫过于村上春树的“书房”，它复制了作家的写作空间。空间的色调是温暖的，氛围是干干净净的，但这种干净并不乏味，椅子、桌子、沙发、唱机和唱片等，采用和作家真实写作空间里的同款产品，一些还是村上实际使用过的物品。