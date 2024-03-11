众口不难调 小号跨界男神伯堤重返滨海艺术中心

挺拔修长的身材，深邃迷人的碧眼，美国小号演奏家克里斯伯堤（Chris Botti）曾被美国《人物》杂志评选为全球50位型男之一，至今仍是爵士流行乐坛的不老传说。3月12日，他将带着自己的乐器和乐团，重返滨海艺术中心剧院。

伯堤的音乐风格繁杂多元，在古典、流行和爵士乐之间游刃有余，并以无间的交融成就了他独特的个人魅力。从1990年代出道起，他曾与无数音乐家同台，其中包括大提琴家马友友，流行歌手Sting、Lady Gaga，男高音歌唱家波切利（Andrea Bocelli），爵士音乐家Herbie Hancock、Chick Corea等顶流明星，他也因此曾获“最佳当代器乐演奏专辑”和“最佳古典跨界专辑”两个格莱美奖项。

如此成功的音乐跨界，也得益于他手中的乐器，小号在古典乐和爵士乐中都有举足轻重的地位。尽管相较钢琴和小提琴，小号是偏显冷门的乐器，伯堤却从小就对它情有独钟。他告诉《联合早报》：“虽然妈妈弹钢琴，但我从六岁就开始学小号，是我自己的选择。大概10岁、11岁的时候，我在美国家喻户晓的电视节目Tonight Show上看到小号手Doc Severinsen带领的大乐队（big band），还有听到小号手Miles Davis演奏的爵士乐，我认定这是我一生想要做的事。”

虽然怀揣着爵士梦，任何乐器学习都离不开古典体系的基本功。伯堤深知这个道理，因此从小在练琴这件事上就非常有动力，他随后进入印第安纳大学的音乐学院接受专业的音乐训练，毕业后在纽约的爵士乐坛发展。采访时，伯堤顺手抄起手边的小号，吹起了琶音和音阶。他说：“时至今日，我每天早上起来还是要练基本功，这是一个音乐家的本能。”

关于“全球50位型男”的江湖传说，本人怎么看？伯堤听后爽朗大笑说：“天啊，这都是20年前的老黄历了，现在可能上不了榜了。”他解释说，这是一种流行文化，尤其在你事业起步时，一些标签能让人快速地记住你，比如“金发碧眼的小号手”，或者“葛莱美奖得主”等都是如此。“但最终重要的是，人们愿意开车买票来听你的音乐会，你要能为他们带来精彩难忘的体验。”

伯堤已记不清这是第几次来新加坡滨海艺术中心演出，他说：“至少有五次了，第一次还是2008年。我有很多美好的回忆。”这次他和自己的乐队，还有两名歌手将带来他2023年最新专辑“Vol.1”中多首作品，也有老歌“My Funny Valentine”，和当红乐队Coldplay的歌曲。伯堤说：“这世界上有那么多种美妙的音乐，我都难以割舍。而我做跨界音乐，就是让所有人都能在这里找到属于自己的那一首。”

克里斯伯堤（音乐会）

演出地点：滨海艺术中心剧院

日期：3月12日（星期二）

时间：晚上8时

票价：58元至138元

购票：sistic.com/events/botti0324