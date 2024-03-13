亦凡很喜欢吃水果，对水果也很有研究，外号“果王”。什么季节该吃哪种水果？龙珠果有什么益处？哪种水果吃多了可能上火，需要搭配哪种水果一起吃？为什么服用降酯类药物的人不适宜吃柚子？这样的问题都难不倒他。

地处热带，最不缺乏的可能就是水果了，一年到头都有各种各样的水果供应，果王有口福了。

因为感染冠病，果王曾一度失去味觉。本来他以为过一段时间就能恢复，医生也是这么说的，可是没想到，从刚发现失去味觉到后来逐渐恢复，居然让他等了接近两年时间。

失去味觉这段期间，明明知道正在吃的水果的味道，偏偏完全尝不到味道，果王心里很不是滋味。

疫情和战争导致供应链不畅，通货膨胀严重，水果价格也跟着涨起来了。价格涨，水果的种类却比以前多出很多。果王喜欢吃葡萄，尤其是无籽的葡萄。同样是葡萄，超市架上可以同时摆出五六种，外表看上去差别不大，价格却相差很多，甚至几倍。可能是超市故意多渠道进货，拉开价格，让顾客有更多选择。

反正没有味觉，果王只买便宜的水果吃。

“葡萄好酸呀，怎么看你吃得那么香？”妈妈故意逗他。

正如一个人如果眼睛不好，耳朵就会很灵敏；味觉不行，果王的眼力却提高了。他成了真正的水果专家，一看水果外观，能能基本看出品质好坏。

“你看得很准，西瓜很甜。”妈妈夸他。

选水果看歪瓜裂枣。他发现这句俗话不全对。

果王当然不是白当的，平时家里都是他买水果。恢复味觉那天，果王因为公司有事回来晚，妈妈等不及，就去买来水果。下班回来，果王没有多想，进屋拿起洗好的水果就往嘴里放。

“哇，葡萄好甜啊。”果王几乎喊出来。

妈妈惊奇地看着他。

“不甜吗？”果王盯着妈妈问。

刚一问完，他突然明白妈妈为什么奇怪了：自己的味觉找回来了，吓到妈妈。果王很激动，上前抱住了妈妈。

因祸得福？果王的味觉恢复得出奇的好，似乎比失去之前好很多。他暗自高兴。

味觉好到什么程度？超市架子上的水果，他只看水果，不看价格，就能知道甜不甜，八九不离十。

幸福的日子总是过得很快，转眼到了季候风季节。

不知道为什么，果王最近发现自己挑水果的眼光没有那么准了，失手越来越多。

“怎么回事呢？”他想不通。

有一天，他去超市买水果，眼前的场景让他大吃一惊。

再熟悉不过的超市竟然长成为一个巨人，一双大眼忽闪忽闪非常醒目，正张开口，一边品尝面前的食品，一边定价，然后摆上货架。果王很小心地走到跟前看，超市的舌头比自己长很多，颜色深红，品尝定价的动作很快，转眼工夫，已经摆放完一面货架。

突然，超市走过来一把把果王夹在腋下，走到摆放葡萄的架子前，挨个指着一盒盒葡萄让他回答葡萄甜还是不甜。果王觉得自己被夹得很紧，因为担心答错被罚，想直接看水果价格，但这个角度刚好看不到水果下方的电子标价。没办法，仔细看过葡萄后答了几个，可惜答案都不对，感觉被超市夹得更紧了。

“放下我，放下我。” 急得他直喊。

“醒醒，快醒醒。”妈妈在床边摇他。