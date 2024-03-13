斜杠创作者詹文倩：演戏永远是初恋

身兼导演、演员、讲师，詹文倩最想当的仍是演员。坚持她的创作精神：潜心沉淀和过渡转变。4月上演的独角戏首秀《身后的微光》，詹文倩从当初的园艺工作坊起步，以黑箱剧场的规格重新构思，聚焦家庭关系。

时间、耐心与悉心照料，都是栽种绿植的重要部分。即将从盆栽工作坊转变为黑箱剧场独角戏的《身后的微光》，象征着斜杠创作者詹文倩的戏剧生涯，这部作品也反映了她因年龄与阅历增长的创作转向。

本地剧场工作者和演员詹文倩，毕业于英国皇家戏剧艺术学院，曾获《海峡时报》“生活戏剧奖”最佳群戏奖。现于南洋艺术学院及拉萨尔艺术学院担任兼职讲师，也是实践剧场的实践艺术工作者。

即便身兼导演、演员、讲师，像在近作《四马路》和儿童戏剧《我的“汪汪”在哪儿？》中参与导演工作，詹文倩仍然不离初衷，最想当的还是演员。从中选其一，受访时她几乎不假思索地答道：“演戏。它永远都是我的初恋。”即便是参与执导的作品，与其说导演，她也更习惯自称剧场创作者（theatre-maker）。无论如何，接下来将在4月上演的《身后的微光》（The Last Gardener）算是拎起天秤，求索左右两端平衡，因为詹文倩将兼导兼演，这部她的独角戏首秀。

詹文倩在实践剧场《四马路》中任助理导演，也参与演出，该制作入围2024年《海峡时报》“生活！戏剧奖”最佳群戏。（The Pond Photography摄）

《身后的微光》首创于2021年。当时实践剧场针对疫情观众人数限制，推出《数少当赢》系列节目，詹文倩就以园艺工作坊的形式，首推自编自导自演的《身后的微光》。故事灵感源自她2017年读到报道，描述在叙利亚战火弥漫的天空下，有一名男子Abu Ward坚持栽种植物，以花卉蔬果之美，对抗战争的丑恶和伤害。尽管他后来不幸在战火中身亡，他的孩子仍然承袭了理想，持续栽种。这则新闻让她深受感动，也促使她开始思考世代间的传承。

冠病疫情暴发后，不能到处走访、与他人群聚的种种限制，没有让詹文倩停滞不前，画地自限。她兴起了栽种植物的念头。“植物不只是一片叶子、一朵花和一捧土；成为园丁本人，让我开始用不同的眼光来看待植物。”这些想法的累积，也催生了《身后的微光》。当时，每场工作坊仅开放两名观众参与，由詹文倩指导种植盆栽，她既是演员也是主持人，为参与者营造空间，彼此对话，分享自己的故事——和父亲的回忆是什么？家中那个角落，最为阳光普照？从中，故事线也徐徐展开。

詹文倩说：“上次的演出形式充满互动性和亲密感，而且带观众游走在虚实之间，渐渐他们会开始想，这到底是工作坊还是戏剧演出？”

参与者能选择种植绿萝或左手香等绿植，在工作坊完成后将盆栽带回家。三年过去，曾经有人与她分享，自己悉心照料盆栽至今，两盆变四盆；与此同时剧场故事也继续开花，如今将走入黑箱剧场，更让她呈献独角戏首秀。

创作关怀随阅历增长

新版《身后的微光》再次上演，这回她邀请剧场导演陈寿臣和编剧Cheyenne Alexandria Phillips一同创作，以黑箱剧场的规格重新构思演出。他们的加入不仅带来不同观点，也为她创造一种距离感，跳脱出来，用更客观的方式感受故事。

纵观这部制作的收获，詹文倩语带总结地说：“实践、过程和人（practice, process and people）。”进一步说，是活动创作的肌肉，梳理自己的创作过程，并且与他人合作。她举例说，Cheyenne是编剧，所以在她身上学到很多编剧技巧，而陈寿臣和自己一样兼导兼演，彼此有共同的语汇，互相推动完成这部作品。

詹文倩的原创作品《身后的微光》将转至黑箱剧场呈献，并成为她首部独角戏。（实践剧场提供）

在新版制作，她希望淡化政治意涵，更加聚焦在家庭关系。父亲去世后，女儿如何清理他留下的花园，以及共同回忆？以一种内省的角度，詹文倩坦言，三名创作者其实都处于世代的夹心层，开始担忧父母老去。因此，作品探讨“从哀思中复原”，可谓切身课题。

她说：“时下很多剧在讨论二三十岁的烦恼和挣扎，却很少人思考三四十岁的人生阶段。而很多时候我们能够跨过生活的各种难关，恰恰是因为身后有家人为后盾。”

以个人经历为例，詹文倩提到婆婆离世后，她才忽然意识到自己的父亲，其实也是个儿子，丧亲之痛的脆弱，显露出他的另一种性格面向。

现在最想演坏人

人性有其复杂多面，而戏如人生，现阶段的詹文倩也渴望尝试复杂多层次的角色，无关角色比重。“演过公主、富家女、单亲妈妈、女警和女同志，现在最想演坏人！”有点语出惊人，指的其实是一开始让人觉得是坏人，渐渐剖开她内心的那种角色。

在“The Fourth Trimester”中饰演焦头烂额的新手妈妈Samantha，是詹文倩最喜欢的角色之一。（取自詹文倩个人网站）

应该这样形容詹文倩的核心创作精神：潜心沉淀，过渡转变。过去她着重创作针对儿童、全家观赏的青少年剧场，《身后的微光》则是首部以自身为出发的原创作品。这也体现了随着年龄和阅历增长，她作为戏剧工作者的艺术表现和创作转向，也跟着前进。

“独角戏是个挑战，因为独自扛起角色，在台上完成近一小时的独白，需要的耐力和专注力，和四马路的群戏很不同。但我也相信，到了这个生命阶段，我必须尝试一次，才可以继续前进，继续成长。”

▲《身后的微光》（The Last Gardener，英语演出，附中文字幕）