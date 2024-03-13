当我沿着少有行人的河岸边踏步前行时，就看到了令人动容的“光谱”和“水系”，有了一次完美无暇的弥合。就在那一刻，感觉天地间正谱写着一阙春日锻抄，奇美无比。

他站在绿叶和斑斑点苔的溪石中间

抽象，遥远，如一滴泪

在迅速转暖的空气里饱满地颤动

——杨牧《春歌》

河边草青青，步履褚初心，春水宜人时，波纹愈翩跹。其实，我想说的是，你就如那不羁的雨雪，偶落他乡水，切肤情勾连，涟漪寄堤柳，若即又若离。你，不想在五行的轮回翻转中，成了相士嘴皮上的相生与相克，或是生肖运辰覆叠下的财神或灾星。于是，就欣然脱队而去，告别了金、木、水、火、土，挥别了阳台上的卢卡和小黑狗，踏上了一条春水悠悠的远行路。想着、想着，竟忆起白乐天《小桥柳》里的感人诗句：“细水涓涓似泪流，日西惆怅小桥头。衰杨叶尽空枝在，犹被霜风吹不休。”

记得儿时的你，曾读过白居易的名作《赋得古原草送别》，“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。远芳侵古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情。”但也许你并不知道，这首诗是白居易少年时准备应试时的试帖诗习作，当时少年他已经诗才展露无遗了。而如今的你，已经不必再为考试而烦恼，这一趟春寒料峭之旅，当然也不囿于俗世界定的桎梏和藩篱，更不忧思数位人（Homo Digitalis）会否成了人类的接班人，或就如托比·沃尔许（Toby Walsh）所预言的到了2062年，人类所建造的数位机器就会跟我们一样有智慧。至于，未来学家至今仍热议不休的科技奇点，就像河岸边正晒着春阳的小蜥蜴和小乌龟，让人觉得更饶有意趣，但毕竟不会成为我们日思夜想的课题。

不过，托比在《2062：终结:人类智能未来史》的第二章《我们的末日》里，仍有值得我们反思的话语。比如，他说“人类智慧无法以某个单一的线性尺度来衡量。而且就算能，人类智慧也不是单一的点，而是不同智慧的光谱。”我挺赞赏他能明确指出了“不同智慧的光谱”，对人类社会的至关重要。我们确实需要把那些使人类显得特别的东西，如关爱、包容、笑容、艺术、乐观、勇气与韧性，以及正义感和公平竞争等等，加以发挥出来，惟其如此，这个世界才会变得更美好，战火也许才有可能停息。

因此，当你在凛冽的寒风中，结识了来自世界各地的友人，一起生活和学习，并从事义务工作，委实令我们感到宽心。冒着刺骨针砭的朔风，当你踏入那结冰封冻河面上凿开的那个小小圆窟，纵然只是待上短短的几分钟，肯定也让你有了一次全新的体悟。甲辰龙年的春日，你又为自己的人生旅程，谱写了一次彻骨难忘的锻炼与浸濡。诚然，在破晓的彳亍中，踽踽独行者脸上的泪水和汗水，终会化为晶莹剔透的露珠，迎来闪闪发亮的朝阳。其实，那次在马尔代夫主持的水中瑜伽授课里，藉由学员的参与和反馈，你已有了切身的觉知。这一次，你告别了露台外的远山和朝露，挥别了花朵和果实，远赴北欧严寒的瑞典，参加了义工队伍；你说，在天寒地冻的极致极限里，会有助于克服你内心深处的寒意。在寒冰围绕的冰水里，你期盼着把严冬拥入怀中，从一个率性而行的赤道女孩，蜕变成一个嬗易自如的四季之女……

瞅着你从远方发来的相片和短讯，顿感四季瞬间又被你彻底颠覆了。生命又展现出一条奇幻多彩的轨迹，而非单一单纯的线性，恰如我在冬春牵绊交替、柳絮飘飞迷离的时刻，又愉悦地读了一些令人欣羡感动的诗篇。比如，杨牧先生在他的《春歌》里，就分享了在残雪纷纷从树枝上跌落的时刻，邂逅了“今年第一只红胸主教”。他写道：“跨过潮湿的阳台——像远行归来的良心犯／冷漠中透露坚毅表情／翅膀闪烁着南温带的光／他是宇宙至大论的见证”，但诗篇最迷人之处是，这只小小的北美红雀（The Red Cardinal），不仅全身散发出耀眼的光芒，还和诗人有了一次哲思起伏的交谈。

他现在停止在我的山松盆景前

左右张望。屋顶上的残雪

急速融解，并且大量向花床倾泻——

“比宇宙还大的可能说不定

是我的一颗心吧，”我挑战地

注视那红胸主教的短喙，敦厚，木讷

他的羽毛因为南风长久的飞拂而刷亮

是这尴尬的季节里

最可依赖的光明：“否则

你旅途中凭籍了什么向导？”

“我凭籍着爱，”他说

忽然把这交谈的层次提高

诗篇最后写道：“他站在绿叶和斑斑点苔的溪石中间／抽象，遥远，如一滴泪／在迅速转暖的空气里饱满地颤动／‘爱是心的神明……’何况／春天已经来到。 ”嗯，诗中说的“今年”，应该是1985年的初春3月，当时你尚未来到人世，而我正在名古屋大学的语言中心浸濡学习。犹记那个春阳微露的午后，阳光洒落在国际留学生宿舍旁的那株白梅上，下课归来后的我，独自推开了房门，过了一个异常安静平和的春节，远方没有传来炮火声……

毋庸置疑，杨牧先生和他的“红胸主教”，已沉浸在想看两不厌、哲理意味浓的交谈里了。但也因此，我竟觉得2019年诺奖得主彼得·汉德克（Peter Handke）似乎过于理性，甚至略显冷漠，他说：“梦想是如何停止的，大家通常会记得一清二楚。至于梦想是如何开始的，几乎没人记得！”我猜想，虽然卢卡也懂德文，曾在德国工作和生活过好一段日子，但他或没读过彼得·汉德克的《在漆黑的夜晚，我离开了我安静的房子》（In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus）吧？小说写一名孤绝的药剂师，如何为了蕈菇痴狂，离开世俗构筑的框架，走上无人理解但自得其乐的道路。

而我，在甲辰年初二的早晨，恰好读到葡萄牙诗人尤金尼奥·德·安德拉德（Eugénio de Andrade）的诗作《绿色之神》（Green God），甚是感动，差点忘了医生提醒我说长时间久坐不起，对骨质疏松症患者是绝对有害无益的。因此，我颇能理解并羡慕波兰著名诗人和散文家切斯瓦夫·米沃什（Czesław Miłosz）在他的《登山人》里，还能继续做着美梦。他写道：“我的身体随着年龄增长而老化，在梦中却能攀爬高山，且毫不费力。这不正是白居易在诗中所写的吗？”我猜想，那应该是白居易的《梦上山》，“夜梦上嵩山，独携藜杖出。千岩与万壑，游览皆周毕。梦中足不病，健似少年日。既悟神返初，依然旧形质。始知形神内，形病神无疾。形神两是幻，梦寐俱非实。昼行虽蹇涩，夜步颇安逸。昼夜既平分，其间何得失。”

能在“梦中足不病，健似少年日”，的确让人顿感惬意又欢愉，但安德拉德把春天比喻为“绿色之神”，却让我堕入了一晌的沉思。春天能给大地带来勃勃生机，但春天终究不会是永恒的，恰似那匆匆来去的“过路之神”，对周围的一切毫不经意。尽管如此，他如春水般温润的诗句，或有助于你祛除心中的氤氲寒气。就像春节之前，我在《印刻文学生活志》的《阅读者》特稿读到唐诺写的《<圣经>旧约·新约》时，似乎也有了一种层次更高的掇拾与欢喜。他说，“只要有足够的时间长度，一本书从不只是一本书，正如一条河从不只是孤伶伶一条河，而是形成一个‘水系’——它会不断汇集着其他水流，由涓涓水滴到波澜壮阔，沛然莫之能御……”

其实，就在春节刚过了的那个早晨，当我沿着少有行人的河岸边踏步前行时，就看到了令人动容的“光谱”和“水系”，有了一次完美无暇的弥合。就在那一刻，感觉天地间正谱写着一阙春日锻抄，奇美无比。回家之后，把网络里看到的那首《绿色之神》的中译，再找了出来，又搜索浏览原诗的德英互译，发觉中译里把诗里的“他”都译成“你”，但那四节优美的诗行，挺吻合此刻你在北欧的锻炼与沉淀。想必冰河初融的春天，应该更鼓舞人心，更砥砺着所有的生命，昂然前行吧……

每当夜幕低垂，

你便露出清泉的妩媚。·

你的身体恰似一条小溪，

缓缓而下，

平静地撞击着两岸的堤围。

你行色匆匆，

没有片刻停息。

追随着你的脚步，

小草破土萌生，

大树拔地而起。

你微笑着像在翩翩起舞，

你熟谙神明们使用的旋律，

用同样的节奏抖动着身躯，

行进的同时，

身上的树叶纷纷落地。

沿着自己的通途一直前进，

因为你是一位过路之神。

对周围的一切毫不经意。

沉迷于一支短笛

吹奏出来的乐曲。