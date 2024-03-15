舞蹈诗剧《只此青绿》 10对门票送早报VIP订户

荣获第17届文华大奖，中国舞蹈诗剧《只此青绿》将在3月底登陆新加坡。剧目以馆藏于北京故宫博物院的北宋青绿山水画作《千里江山图》为背景，以舞蹈为语汇，将一个中国古典传奇娓娓道来。

2021年8月《只此青绿》在北京国家大剧院首次“展卷”，后在多个中国城市演出，所到之处一票难求，并在2022年登上春晚舞台，其美韵让人迷醉。

副题为“舞绘《千里江山图》”的《只此青绿》，用舞台重现宋朝美学，连线千年静与动，为观众开启沉浸式“赏画”体验。《只此青绿》以“诗剧”为体裁，以“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”等篇章为纲目，观众将跟随一位现代故宫研究员——展卷人的视角，徜徉在富有传奇色彩的中国传统美学意趣之中。

主办方Neo-Film将送出10对3月28日晚上8时《只此青绿》舞蹈诗剧演出门票（每对价值576元），给联合早报VIP（《联合早报》与《新明日报》订户）。

即日起至3月21日（星期四），早报VIP和新明订户只需上https://bit.ly/mtogreen，或扫描QR码，回答一道简单问题，就有机会获得一对门票。10位幸运读者将最迟于3月25日（星期一）收到电邮通知。想确认自己是否已是联合早报VIP，可在办公时间内拨电63883838向客服人员询问。

▲《只此青绿》

新加坡滨海艺术中心剧院

3月28日至3月30日

晚上8时

票价：$68至$388不等

购票：https://sistic.com.sg，或拨打热线63485555