高翊峰得台湾九歌出版社2023年度小说奖

台湾九歌年度文选系列出版，并颁发年度小说、散文与童话奖；高翊峰短篇小说《T.E. 2073：莫卡卡与赛克洛普斯》获2023年度小说奖，林佑轩凭作品《都春美》得到年度散文奖，年度童话奖则归吴佳颖《炼金师与白狗》。

《九歌112年小说选》由小说家黄崇凯主编，一共选入16篇小说。

黄崇凯在序文中以三点总结2023年台湾小说的趋势。首先是实验性作品稀缺，第二是写实取向已成创作者的公约数，第三则是纯文学作家借用类型小说（科幻、推理、惊悚、武侠等）来创作。

他写道：“以上粗略勾勒的三个现象，环环连动：由于着重挑战、追问小说本质的实验研发有限，写实、再现的作品持续稳居主力区位。小说于是倾向追寻特殊题材甚或搭载类型标签，以期望获取更多受众，超克市场考验。”

高翊峰的《T.E. 2073：莫卡卡与赛克洛普斯》延续了其前作《2069》设定灾难后AI新智人诞生的世界，艺术家赛克洛普斯来到一家退役的核电厂驻园创作，并与实验猴莫卡卡开展特殊情谊。

黄崇凯评论道：“艺术家以繁复的积体电路、金属骨架打造名为‘悠托比亚时间’的装置。材料回收自人造巡护员残体零件。赛克洛普斯正如其名，重演独眼巨人在神话中吞吃人类。只是这一次，他使用的是在镇压革命行动中坏毁的人造人。充满大小晶圆、齿轮管线交叠的作品，仿佛献祭。完工后，赛克洛普斯往外寻找实验猴。小说收束在艺术家像猴子那样四肢着地，快速奔跑起来，暗示着猴与人也许相距不远。小说英文篇名Macaca & Cyclopis，拿掉中间像是晶圆装置的连接号，就是学名Macaca Cyclopis的台湾猕猴。”

《九歌112年散文选》由散文家、学者石晓枫主编。共选录47篇散文，分为10辑。创作者最年长者为93岁的金庆云教授，最年轻为19岁的林毓恩。

年度散文、林佑轩的《都春美》，“通篇写眉目、写动作、写音声，一遍遍烘托，一层层叠高，以老灵魂镌刻风化破碎的女神都春美，从而翻新读者的视觉与听觉感官经验。除了从都春美的歌声里描摹惊心动魄之美、枯槁对抗之美，犹能从其中见写作之道。作者跌宕为文，灵巧不可方物。”

《九歌112年童话选之创想幸福心乐园》则集合了成人与孩童的观点编选。学者张桂娥担任“大主编”，年纪介于小四至中学一年级的林昀臻、林芮妤、游恺濬与黄咏爱担任“小主编”，最后挑选出21个童话创作。

本书收录其中10个作品，年度童话、吴佳颖的《炼金师与白狗》讲述一个炼金师旅行到黄金打造的炼金村，村民忙碌冷漠，大家都过得不快乐。炼金师不知道如何给村民带来幸福，但在一个寒冷的夜里，他遇见一只无家可归的小狗，成为改变的契机。

台湾九歌出版社于1968年开启“年度文选”工程，首先编选短篇小说，1982年开始编选散文选，2003年开启童话选。