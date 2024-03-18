本地办动画短片大赛　推广东南亚作品

本地动画节Animation Nation今年迎来20周年，为了推广东南亚的动画作品，团队启动Lightbox东南亚动画大赛，邀请国际名家担任评审，要将本区域作品带到世界。

比赛开放予所有亚细安国家公民参与，作品可以使用各种语言，但非英语作品必须附上英文字幕。奖项分成两大组别：专业组与学生组。即日起征稿至7月16日，预计9月公布入围作品，并于10月下旬在Animation Nation动画节上放映，并揭晓最终赢家。征稿作品最短1分钟，最长40分钟，专业组和学生组报名费，分别为15美元（$20）和5美元（$6.70）。详情请上网filmfreeway.com/LightboxSEA_AA查询。

比赛赢家将获得现金奖，但主办方还未公布金额。

动画节总监林迈克说，经过几十年发展，本区域动画产业已经成熟，他希望借由短片比赛发掘优秀作品。此外，世界各地的动画节也可以串联起来，扩大宣传力度，让更多人看见东南亚的作品。

本届比赛其中一位国际评审是日本知名动画公司Polygon Pictures Inc主席兼总裁盐田周三。盐田周三因动画节结识林迈克，Polygon在马来西亚设有分部，他对东南亚作品很感兴趣。他在发布会上通过连线方式，从东京献上祝福。

盐田周三说，创意无远弗届，科技打破了创作的疆界，最近他在一个日本动画短片比赛中看见一部震撼人心的作品，创作者从头到尾只用一台平板电脑完成。如今该创作者正在使用平板电脑制作动画长篇，说明每个人都可以创作动画。他很期待东南亚的创意作品。