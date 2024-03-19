听的是一种情怀和神韵——评瞿春泉个人作品专场

“瞿春泉与新加坡华乐团”是一场笔者期待已久的音乐会。已逾八十高龄的瞿春泉，依旧松弛、稳健、自如，大幅度的肢体动作并不多，但乐团在他手中的粘合度很高，特别是全场指挥自己的作品，大有信手拈来之感。

开场的《上海随想》就像是瞿春泉为故乡拍摄的一部纪录片。不紧不慢的开场，活泼清新的旋律，就像晨起的上海。中段管子酷似单簧管的音色和旋律，拉开了十里洋场夜上海的序幕。背景里的笙和铃鼓营造出老电影里慢镜头的氛围感，让人有一种在旧上海霓虹中的迷醉感。评弹旋律过门之后，进行曲似的明快旋律回到了摩登的上海，管钟敲出了威斯敏斯特钟声，马上就让人脑海中浮现出了外滩大钟楼的画面，静静地见证着这个城市蓬勃的发展。

本场两首协奏曲的独奏者都非常年轻，却颇有大将之风。《排湾神话》是以台湾原住民神话故事为小标题而创作的三个乐章的笙协奏曲。第一乐章《泉水精灵》初始，从竖琴到钢片琴、扬琴、笛子乃至弦乐的逐次叠加，创造出泉水涌动的意象，各种乐器玲珑的打音刻画了水滴的形态。瞿春泉对于打击乐的运用非常丰富，在第二乐章《天神玩球》中使用定音鼓的踏板制造出滑音，产生皮球在地上回弹的音效。大篇幅快速的附点节奏，强弱间的自然起伏，营造出圆滑的弹性，确实让人有灵兽戏球的画面感。最动人的是清脆飘逸的高音笙和深沉饱满的大提琴的对话，就像珍珠洒落在水面上，竖琴在背景中轻轻撩拨，就像催化剂，让人不禁感叹天神亦生情愫。

中胡作为胡琴家族里的低音乐器，因其结构较大和穿透力不强，极少作为独奏乐器。但在中胡协奏曲《依靠》主题变奏中，中胡首席林杲浑厚、干净、细腻的音质马上抓住了笔者。独奏者对于每一段变奏，都有独具匠心的处理：时而像丝竹般柔和的音色，丰富华丽的装饰手法行云流水；时而像低音二胡曲《听松》般，浑厚而刚劲；时而像帕格尼尼的小提琴随想曲，灵动跳跃；时而又化作马头琴，给人描绘了草原上的豪迈与悠远。无论是创作上还是演奏上，此曲都展现了中胡的潜能和多样性。

忆苦“思”甜 虚实交融

压轴曲目《莱佛士铜像前的遐思》，以新加坡国歌作为第一主题贯穿全曲。开头的节奏和配器，以及第二主题中，按照乐器功能分组的弦乐和管乐的对答，模仿柴可夫斯基《意大利随想曲》的痕迹颇重。第二主题的旋律出现了三次，第一次悲壮沉重像是先辈行船在迷雾中探索；第二次坚定肃穆，像是先辈改天换地的决心；第三次深情延绵，仿佛在跟后人讲述当年的艰辛。段落间每一次国歌旋律的转场都在蓄能，把曲子推向更高点。后半段本地民歌“Singapura, Sunny Island”的素材甜美温馨，描绘了建国之初百废待兴，欣欣向荣的场景。如果说老柴写的是一场说走就走的意大利之旅中的“随”性狂欢，那此曲更像是传统华人忆苦“思”甜思维下的叙事曲，是历史、回忆和现实的虚实交融。此曲最终在非常戏曲化，弦乐和管乐的紧拉慢唱中到达高潮，带来对于未来的美好展望，也让观众为之沸腾。

许多来观赏本场演出的观众都是华乐界的老前辈们，有的拄着拐杖，有的坐着轮椅。听华乐，听的是一种情怀和神韵。经典流传的，很多时候是一段动人的旋律。语言学家赵元任曾说过：“比较中西音乐的异同，要分辨清楚不同的不同，和不及的不同。”西乐三四百年发展出完整的和声曲式体系和交响配置，是华乐发展所不及的。但华族乐器多样的色彩，复杂的地域性风格，偏重叙事性、历史性的有标题写作，是与众不同的。但能在西方的交响体裁中“西学中用”，把每种华族乐器的特色淋漓尽致地发挥出来，这和瞿春泉多年扎根于丝竹、戏曲团体熟悉每一种乐器的经验是分不开的。

最后，笔者想回应3月18日刊登于《海峡时报》的英文乐评，文章审视瞿春泉的作曲家身份，批评其作品有太多模仿西乐的痕迹，但评论者忽略了华乐传统所珍视的风格韵味等审美要素。无论华乐西乐，每个时代的作曲家都是站在前人的肩膀上成长起来的。新加坡作为东西方文化交融之地，更当理解各文化本有的发展与思维，而不是以俯瞰的视角不以为然。

（作者是本地音乐学院研究生、华乐工作者）