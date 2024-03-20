这样的夜常会浮现人生中一幕幕残留的影像，会想起一个不知名小镇，一个无人留意的角落，想起自己的孤单，和那些散乱的足迹；憧憬几辆聚在一起取暖的脚踏车，正静静等待离去的主人。

狮城的夜，湿淋淋，逢夜雨，思绪纷飞。

一回夜晚，雨刚停，从热闹的咖啡店喝完黑咖啡回家，转角看到一排落寞单车，倒影在街角积水，禁不住停步，端详起蓝蓝夜色如何琢磨单车身影。此时夜雾涌来，顷刻间就忘了时空，丢失了自己。

这画面有一股魔力，分秒间恍若被偷走了魂。想跨过这幅冷清的热闹，却又难舍其中温馨，不自觉掏出手机拍下。午夜时分，不因苦咖啡，睡不着的是仍在荡漾的心绪。坐在临窗桌前，找出图，借助手机修图，重新走一趟雨夜的心灵触动。

这样的夜常会浮现人生中一幕幕残留的影像，会想起一个不知名小镇，一个无人留意的角落，想起自己的孤单，和那些散乱的足迹；憧憬几辆聚在一起取暖的脚踏车，正静静等待离去的主人。

类似影像常在不同地方重现，在雨夜狮城，一场连日炎热后的骤雨，刷刷地把心中苦旱一洗而空，之后，长街被滋润，释放出心中清亮，再然后，我看见那排深情脚踏车，正拥着未央的夜。

喜欢通过摄影玩味雨夜情韵，玩味时间与空间的距离。摄影所谓的景深，其实是距离的另一种说法。

雨夜临窗，看得最清晰的竟是微不足道的雨滴，它贴在玻璃窗，无数小眼对着你看。经不起如此对视，把眼睛移向街边不停闪烁的霓虹灯，其实它比雨珠更炫眼。我眯着眼估计雨珠和霓虹灯的距离，雨珠在眼前，是近距离，闪烁的七彩霓虹灯在五十米外，是远距离，呈现一种无从抓摸的飘浮。

再望远一点，对面楼房隔着一条街。一个小小狮岛，人与人的距离比雨珠和霓虹灯的距离还要亲密，人们紧紧依偎着、住着、生活着。这些楼房在雨夜里变成一个个耐人寻味的空间，里头住着谁？演绎着什么故事？我一无所知。如此近，却如此遥远，唯有藉着摄影景深，才知雨珠、霓虹灯和楼房的距离，却始终无法丈量出人心的距离。

也往往在雨夜，会不由自主思恋起异乡人，虽远隔天涯，却既远且近。雨点模糊了眼界、思绪纠缠着雨声，偏偏挥之不去。原来，撩乱的思绪，才是心灵深处最动人的景深。

小时住山芭亚答屋，一逢雨夜，连串雨珠从破洞的屋顶沿亚答叶叶尖顺流而下，落到大大小小盛雨的器皿，发出叮叮咚咚的清音，这番情景若落入诗人眼里或许顷刻即能成诗。但不同年纪，不同境遇，我掏不出相机，也缺诗笔，半夜梦醒，惊觉枕边湿了一半，一夜只是担心亚答屋顶被风吹走。

〝少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中，江阔云低、断雁叫西风。而今听雨僧庐下，鬓已星星也。〞宋人蒋捷的《虞美人。听雨》早对不同年纪的听雨有透彻的解析，而这样的内心转变精髓全在〝时过境迁〞四字。

雨，仍旧是雨，而我，已非昨日的我。脚踏车，仍旧无言，而雨珠、霓虹灯和楼房，仍旧默默，从来不知愁绪，才是最动人的距离。