1. 猫并没你想象中善良

你睡着的床

是我睡过的

你睡着的身体

也是我睡过的

你将会遇见许多魔鬼和天使，都是我

遇见过的

我能赐你利剑、盔甲，甚至暗器

不是战场、敌军、勇气和狠劲

我杀死过的他们

是你未曾屠杀的

我袖手，在等你干我

干过的事

有过街老鼠

就会有过街路人

你坚持继续当耗子，偷屋主藏匿的芝士

也不错，然而……

不是每一只躲在巷尾的黑猫

此生只嗜吃活鱼

2. 漫画人物

我的百宝袋内

已搜不到

回返童年的票根

陪我活在童年的大雄和宜静

最终结婚了吗？

小三会是技安吗？

记忆面包和小抄的差别

没被老师抓到

隐形披风和色狼之间的歧义

没被老师教懂

漫画和童话爱为童年留下

不干不净的结局

铜锣烧和铜锣湾

黑伞和竹蜻蜓

加沙走廊移动的难民和一栋栋坍塌的城堡

在那里被神隐掉的孩童都入住汤屋了吗？

还有谁相信

唯有爱能把猪，退回人形

心中住满小孩的成人依然相信童话吗？

只是现代版的剧情

暗黑、不讲武德、血腥和脏

此趟旅程已结束了吗？

龙猫巴士尚未抵站

哆啦美还在抢修我乘搭的时光机

车资卡在等地铁闸门一句提示音

关掉电视机前

望向窗外月色

和枕边人

曾为我守护地球的美少女

已摇身变成

一盒一盒的饭岛爱

和避孕套