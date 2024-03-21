【开卷】诗歌《公路上捡到的诗》

诗歌与很多大家所知的艺术类一样，有天生反骨一面。梁钺的《公路上捡到的诗》，让我们发现，其实新华诗人在写诗、创作这回事上，走得比想象中更远。

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[00:23] 作品分享

[02:32] 赏析

《公路上捡到的诗》 作者： 梁钺

一、汽车寓言

一辆满怀心事的汽车

停在

大路旁

长长地叹了一口气

摇摇头

又满怀心事地

开

走了

留下几片破碎的寓言

纠结成颤动的

花朵，随风掉下几滴幽怨

二、黑人树

路旁

一株皮肤越来越黝黑的

树，对着疾驰而过的车辆高喊：

喂！

我可不想变成黑人

噗的一声

又是一大口浓痰似的黑烟

吐了

过来

三、巴士风暴

通了电的一辆达达主义

居然把这路向

走成一个小小的编号

穿越昨日和今日

每隔十几二十分钟，它都要

定时定点地停靠在路边

一面进食

一面排泄

停停顿顿，一路新陈代谢

突然闪现

黄昏时某女佣遛狗的情景

是无意识的叠现吗？

我以之入诗

竟然掀起一场语言风暴

四、咔嚓红灯

所有大小车辆，不分贵贱

齐齐——

在黄灯亮起时

停

了下来

惟有你不信邪

红黄绿，不过是一个编定的程序

就不信

时速赢不了光速

——你猛然踩下油门

冲，如一支箭射穿时间而过

咔嚓一声

你慢了…… 0.05秒

被摄像机一口咬住尾巴