当他拿起刀，不再是“拼水”（械斗）的西瓜刀或武士刀，而是菜刀。摆在眼前的是五花肉、八角、葱，不是人；刀依然是刀，快速切、剁、砍，然而，不是生命血淋淋的哀嚎与嘶吼，而是煸炒再焖炒，卤了又卤，化作美味香喷喷的卤肉饭。

（1）

香气四溢……

将五花肉丁放入锅中，慢慢煸炒至微微上色，逼出多余的油脂，再加入酱油、八角、酒、冰糖、五香粉、胡椒粉、油葱酥，和适量温水，没过五花肉丁。大火翻炒均匀后，待烧沸后，将锅中的五花肉丁及汤汁一起倒入砂锅中慢慢卤，卤它两个小时后，一锅肉味飘香的卤肉汁就做好了。

“别小看哦，步骤跟重要！步骤一错，全盘错。味乱、食物糟蹋，简直是灾难。请一定要记住，步骤一，准备材料，马虎不得。步骤二，翻炒，要专注。步骤三，盛出备用，得汲取干净漂沫，不得偷懒。步骤四，煸炒各样食材的顺序别搞错，一搞错，味道全乱了。步骤五……”

撬开人味蕾的是什么？不外乎是人情的味道、家的味道、原乡的味道。

但最重要的，却是记忆的味道！

一碗卤肉饭，延续着绵长的、难忘的、江湖的味道记忆。

当他拿起刀，不再是“拼水”（械斗）的西瓜刀或武士刀，而是菜刀。摆在眼前的是五花肉、八角、葱，不是人；刀依然是刀，快速切、剁、砍，然而，不是生命血淋淋的哀嚎与嘶吼，而是煸炒再焖炒，卤了又卤，化作美味香喷喷的卤肉饭。

（2）

十月初十是老莫的忌日，他牢牢记住了。

老莫的女儿阿卡露娜是台湾山地人，信基督，不烧香，只有在骨灰坛前献上鲜花，默默追思祷告。而阿鲁则按照传统习俗，献上香气四溢的卤肉饭，再加上水果，燃点了香，也双掌合十默哀。

尽管他与老莫非亲非故，逝者也才走了10年，阿鲁还是难掩伤感。

教堂骨灰塔这儿，由于不是清明，清幽得近乎死寂。

他可以任性地让泪水奔流！

“老莫，我应该叫您一声师傅的，或者，唤您一声岳父的。奉上您教我煮的卤肉饭，请慢吃。我自己尝过，算是满师了，有您‘老莫卤肉饭’的味道，没丢您的脸。谢谢您教我做卤肉饭，如今我就靠着您这手美食绝活，在义顺环路878这里开档得以谋生。也把女儿佳佳养大，今年她上完中学，明年就要上大学了。啊，时光像小偷一样，不知不觉，我也有斑白的头发了。老莫，我信守了承诺，斩断了江湖路，我也信守您托我照顾阿卡的承诺，和她办理了婚姻注册。老莫……要不是您，我今天不是在牢里蹲，就是走向江湖不归路……”

阿卡体贴地挨着阿鲁，掏出纸巾，抹去他眼泪，紧紧握住他的手。

供奉的卤肉饭仍然冒着香气。

骨灰坛前，老莫的照片是年轻时拍的，帅气地举起“V”的手势。

阿鲁不由想起，他落难高雄港时，带着五岁的女儿，饥肠辘辘，口袋里却囊空如洗时，老莫递过来的是那碗香喷喷的滴水之恩的卤肉饭。

（3）

阿鲁的偷渡船抵达高雄港时，他是摸黑上岸的。

来接应他的黑道兄弟带领他到码头工人的宿舍暂时安顿下来，收了钱，交代他尽量不要离开码头工人宿舍，就消失在黑暗的巷子里。由此刻开始，阿鲁就得像困兽一般，像落入陷阱的狼一般，自己舔伤口，自己寻找生路了！他若是一个人，倒是无所谓，反正烂命一条，挨揍、挨饿、挨刀子，都咬咬牙，强忍住；或者像狼一般，狠狠咬断自己的腿，脱陷逃生！但他身边还拖带着一个五岁大的小女儿佳佳，犹如“带子洪郎”就处境不妙了。

“爸爸，我饿。”

“知道。”

“爸……我走不动了。”

他只好背着五岁的女儿走出宿舍，沿着海边码头的烂泥路一直走到有灯光处。远处，装卸桥的灯光亮着，而海岸这里，幽幽暗暗，在蒙蒙淡淡的灯光下，他看到巷子里有个档口，写着：“老莫卤肉饭”！他加快脚步，在寒夜里，一碗热腾腾的卤肉饭果腹，还有比这更迫切的事么？他和女儿坐了下来，叫了一碗卤肉饭，摸一摸口袋，才醒觉身上的钱全给了那个来接应的黑帮弟兄！他窘在那儿，支支吾吾地说：

“老板，我没带钱，卤肉饭不要了。”

头发灰白，矮小精干，脸上布满沧桑，走路微拐的老莫瞟了他一眼，把那碗香喷喷的卤肉饭收了回去，又瞧了瞧佳佳那渴求、无助的、含泪的眼神，他重新把卤肉饭摆回阿鲁父女面前。

“吃啦。”

“可是，老板……”

“吃饭最大，吃啦。”

这一饭之恩，重如泰山。即使穷之毕生，恐难以回报吧？

随后，父女一口一口吃他们的卤肉饭，老莫继续干他的营生，但没有问什么。寡言，是两人之间共有的特征，凡有故事的人，都寡言了。之后，阿鲁总算安顿了下来，在船厂打打散工，偶尔也给当地的黑帮威迫利诱，械斗时给他们当“死士”！所谓死士，就是在争地盘械斗时，当敢死队，给老大扫除障碍。幸运的话，立功，不幸的话，躺棺。幸好阿鲁打架很彪悍，在新马活跃时就是“帮会红棍”，一个打几个是他妈的等闲事。

因为常常去卤肉饭档口吃饭，跟老莫也算熟络了，偶尔聊上几句。老莫察言观色，也看出这个“带子洪郎”有不堪的过去，有时开了山地人酿的小米酒，和阿鲁喝两杯，酒后吐真言，阿鲁终于简短透露了他的逃亡经历，“我给人利用了，去刺杀黑棍，事败，主使我的人安排我逃亡，我看我是一辈子也回不去了。”

“江湖路险，能脱离是件好事。”

“能够永远脱离，就好了。”

但是，一天江湖，一辈子江湖，这是江湖人的宿命。

“家里还有什么可牵挂的亲人？”

“我爸爸妈妈早丧，我是家中独子。有个女人跟了我，没结婚，她帮我生了佳佳，她吸毒过量，救不活，死了。目前就我和女儿佳佳相依为命了。”

阿鲁不断提醒自己，自己是处于逃亡，得明哲保身，不惹麻烦。

但麻烦却找上了他！当地的黑帮，召集他进行一次任务，就是在新船下海仪式上设下陷阱，让栏杆断裂，使船运公司董事长坠海，这可能涉及船运企业争股权的内斗。他们答应给他钱，加上两张船票，逃亡巴西。他们看上他，只因他是外劳身份，犯了案，上了船，线索断了，再无从追查。他答应下来，临阵前，却反悔了，“刺杀黑棍事件”，一次教训，还不够么？而且这次杀的是个无辜的人。他虽然混黑道，到底良知未泯，他逃离了任务，却没有逃脱黑帮魔掌，他们逮住了他。

黑帮不是吃素的，把他捆起来，一顿暴揍。

阿鲁奄奄一息……

高雄港下起绵绵雨，路愈加满布泥泞，佳佳淋着雨，鞋子沾满泥泞，在路上摔了一跤，小小脸蛋上也沾了泥巴，她哭着去老莫处找寻爸爸。

“爸爸两天没回家了，叔叔，求求你救救我爸爸。”

“他到底惹了什么事？”

“我不知道啊……”

货舱内，黑帮手下仍然以揍阿鲁为乐，一下子是棍子，一下子是拳头。

货舱外，两个手下在抽烟。

雨仍然滴滴答答，滴滴答答。

有个身影乍然出现在巷口，一步一步，一拐一拐地走近来。那人撑着伞，遮住半截脸，只露出下巴有花白胡渣子。那人身影顿住，两手下有点紧张，拦住那人，问：

“喂喂，老家伙，干什么？走走走！”

雨伞收起来，露出老莫沧桑，眼神坚毅的脸。

“我叫老莫，卖卤肉饭的，想见见你们老大黑瘤。”

“老大是你随随便便见的么？”

“你告诉他，我X联帮的红棍莫理光求见。”

“X联帮？红棍？莫理光？”

两手下有点惊诧，一个匆匆忙忙跑进去报告，一个戒备地按住腰间的武士刀。老莫径自从容地走进货舱内，只见杂物堆满了一边，一辆起重机停泊那儿。另一边，摆着一个铁笼子，阿鲁就被困锁在铁笼子内，已经被揍得鼻青脸肿，耳朵流血，牙齿断裂几根，手脚也有刀伤。他看来随时会断气的样子。

本来趾高气扬的黑瘤，见到老莫，忌惮几分地咽了咽口水。

“您想干吗？”

“江湖事，江湖了。”

“阿鲁做的事，怎么解决？”

“就按照江湖规矩来。他的事，我全扛了。”老莫很快抽出一把短刀，黑瘤以为他要攻击，随即拔起武士刀戒备。手下们也包围住老莫。但老莫却往自己的腿部连刺了三刀！“三刀，六洞，所有的恩恩怨怨，一次了。”老莫的腿上鲜血直流，但他连眉头都不皱一下，此等气魄，镇住了黑瘤等人。

那批流氓解开了阿鲁身上的绳索，也陆续散去。阿鲁连忙上前，扶住了老莫，老莫再也撑不住了，脸上流露痛苦的神情。

“快……快送我去医院……”

阿鲁也不知道哪来的力气，他背起了老莫，跑出货舱，往小巷口直奔。出了巷子，终于拦住一辆车子，把老莫送去医院急救。

（4）

老莫终于醒来，医生说，他是活了下来，但可能一辈子要坐轮椅。阿鲁在病床前，劈头第一句就问：“你为什么要救我？你……为什么要救我？”

老莫笑了笑，说：“我只想你脱离江湖，做个好人。”

老莫尽管没有说，但从他的行动中，阿鲁觉察到他一定有黑暗、不为人知的秘密。老莫仿佛从阿鲁的身上，看到了向善的救赎力量和摆脱黑暗过去的努力吧？总之，既然曾经是X联帮的黑道人马，何以隐姓埋名？窝缩在高雄港巷子里卖卤肉饭？是什么原因，让他代入了阿鲁的角色？肯冒“三刀六洞”的生命危险？无论如何，舍命相救已经做了，阿鲁觉得他欠老莫的恩情，一生一世也还不了。老莫也没有要还，只要他答应他两件事，一、就是跟他学做卤肉饭；二、照顾他的女儿阿卡露娜。

做卤肉饭，是让阿鲁有谋生的一技之长。

托孤阿卡，则是旧事重提了。

起初，喝了两瓶小米酒，老莫借着醉意，半开玩笑地说：“我娶了个山地女人，可惜她早走，留下这个女儿阿卡，阿卡很年轻，大概17岁就嫁了，嫁给一个排湾族的男人，他是个酒鬼，每天抱着吉他唱歌，去参加什么什么星光大道歌唱比赛，结果连入围都没有。唉，这家伙，简直不务正业嘛。阿卡受不了折磨，选择和他离婚，离婚后她回到我身边，在卤肉饭档口帮忙。她人很单纯，很善良，人又长得水灵灵，我担心她又被男人骗。我毕竟老了，只有把她交托给可以信任的人，你只要待她好，娶不娶她没关系。我死了，至少她有个依靠。”

当时，阿鲁只当老莫在说醉话。可是当老莫为了他，挨了三刀，他还能把这个话当作酒后醉话么？能拒绝他的嘱咐与交托么？

（5）

阿鲁与阿卡露娜离开了那教堂的骨灰塔处。这里环境清幽，栽种满九重葛还有百合花，以及遮荫的凤凰木。灿烂盛开的花，总能让人心旷神怡。老莫天堂有知，准会喜欢这个地方吧！当初把他的骨灰从台湾移送来这儿，算是正确选择吧。

阿卡在身边的时候，总是紧握他的手，像亲人像爱人般依赖着他，仰慕着他。

每一番思量，阿鲁都觉得自己实在配不上阿卡，回国之后，安顿下来，他便还是把她从台湾接过来。她没有片言只语质疑，收拾了简单行囊就跟他走。他心里不说，倒是希望她会遇到她喜欢的男人，嫁给他，这么样，也没辜负了老莫的托孤。但阿卡就是这么死心眼，也不催，也不提，也不旁敲侧击，默默地守候他这么多年，终于等到他开口：“我们去办注册吧！”

“佳佳说今天回家吃饭，我要去买多一些菜。”

“佳佳说，你对她很好，你总是宠着她。”

“我是她妈妈呀……”

“很抱歉，拖了这么多年，才和你去办注册。”

“没关系，你有心就好。”

阿卡继续温柔地挨着阿鲁，握紧他的手。

阿鲁心想，他何其幸运，在逃亡异乡时，能得到老莫的舍命相救！能学到烹煮卤肉饭的秘方。更加幸运的是，得到阿卡这个女子，无怨无悔，一往情深陪伴身边，一起开档，一起照顾女儿佳佳，一起摆脱了“黑道泥泞路”，走向新生。

“阿爸忌日，我们今天要不要休息一天？不开档？”

“怎么行？我老爸的老莫卤肉饭，可从来一年365天，除非生病，都没休息过。忘了你答应我爸爸的，要把老莫的味道传承下去啊！”

“走！快去准备食材，紫皮洋葱买了没？”

“买了。”

“五花肉丁、酱油、八角、酒、五香粉、胡椒粉、油葱酥，都准备了没？”

“还有冰糖，老公，都准备了。”

这一声老公，叫得好亲切。两人相视一笑，轻快了脚步。