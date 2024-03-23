【开卷】香港作家董启章谈科技与写作

香港作家董启章是百科全书式的作家，能将任何元素化成小说，知识渊博，手法新颖，同时故事又非常吸引人。从《天工开物•栩栩如真》《时间繁史•哑瓷之光》，V城系列，灵魂史三部曲，到《香港字》，他持续不断实践的小说理念。

近来，董启章对人工智能AI、前沿科技、区块链的发展感兴趣，投身其中，在区块链平台出书，力求摆脱审查制度，还作者一个自由掌控自己作品命运的权利。

不少人视AI为威胁，但董启章对未来充满好奇，正小心翼翼地期待某天AI能够意识觉醒。

这期的《开卷》，听《联合早报》副刊高级记者陈宇昕和香港作家董启章在香港沙田中央公园谈科技与写作。

精彩片段

香港作家董启章：利用这个NFT（non-fungible token，非同质化代币）或者是区块链的方法有两个好处，第一就是自由传播，第二就是书本永久保存。这是一个电子的版本，所以它不受到物物理的限制。不像实体书，要到哪里才能买到，现在你在世界各地都可以买到了。

副刊高级记者陈宇昕：不只是看理论，还要实践了解科技，我们以后就不会被这个科技抛在后头。

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