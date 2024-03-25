出道30年 董启章全面转向NFT出版平台

30年，对董启章来说是一个契机，不是终结小说，而是在新的平台，以新的载体重新出道。《安卓珍尼》纪念版可能是他最后一本传统形式的实体书。董启章经营NFT出版，对人工智能、前沿科技、区块链技术等新科技寄予厚望。

30年前，香港作家董启章获得台湾联合文学新人奖，今年1月，联合文学出版社推出《安卓珍尼》纪念版实体书与电子书，庆祝董启章出道30年。

董启章在新版序言里写道：“由27岁变成57岁……以一个作家的生命来说，已经过了早期和中期，而开始迈入晚期了。但我并不觉得自己已经很成熟，也不想以什么晚期写作自我标榜。我只想不断地创造更多虚构世界，但又对以前的方式感到厌倦，对于小说能够前进的可能感到无望。于是便病态地常常想到‘小说终结’的问题，甚至幻想自己成为那个‘小说终结者’。”

董启章《安卓珍尼》出道30周年纪念版，收录中篇小说《安卓珍尼》与短篇小说《少年神农》《聪明世界》。（互联网）

接着他话锋一转，表示30年作为一个契机，不是终结小说，而是全面转向新平台。他说：“接续下来的，是在新的平台、以新的载体所实践的重新出道。所以，很有可能，《安卓珍尼》出道30周年纪念版将会是我最后的一本传统形式的实体书。这样说，会不会令这本书身价大涨呢？这不是促销策略，我是认真的。”

期待AI意识觉醒

不少人视人工智能（AI）为威胁，但董启章对未来充满好奇，正小心翼翼地期待某天AI能够意识觉醒。目前他也积极使用AI大型语言模型的生成系统，将他的小说翻译成英文，也利用AI生成插图，配合个人网站“董富记快报”内容。

3月15日，董启章开始在网站收费连载搁置了10年的“自然史三部曲”之三《物种源始·贝贝重生》下册《行动年代》原稿，坦诚交代自然史三部曲最后终章的“失败”，以及其后的转向。

董启章在网站连载未出版的《贝贝重生》下册残稿。（取自董富记快报）

今年3月初董启章受台北文学季邀请，到台湾参加一系列活动，他在其中一场题为“感官与知识，身与心：小说世界的发明”座谈中，首次公开谈论自然史三部曲最后一部曲也就是下册的失败。自然史三部曲包括《天工开物‧栩栩如真》《时间繁史‧哑瓷之光》与《物种源始·贝贝重生》（上册，及前言《美德》），下册迟迟没有出版。反倒是2016年后，董启章推出写作方式迥异的《心》，及其后的《神》《爱妻》《命子》《后人间喜剧》与《香港字》。

董启章写道，他将这次失败视为创作历程的转换或倒转：“即是从物界到心界、从知识到意识、从自然史到精神史的转移（movement）。所以，虽然确实是失败，但这失败却促成了新的转向（turn）。在放弃三部曲最终篇之后，我在2015年初写出了《心》。”

在未完成的自然史三部曲中，读者看见的是一位百科全书式的董启章，任何元素都能变成他的小说素材。转入精神史三部曲后，董启章走入私我、心灵的深处，直接面对人心的脆弱，同时也直面自己的焦虑症问题。

关怀年轻一代香港人

进入2010年代，香港社会出现巨大的政治割裂与社会动荡，经过2014年雨伞运动、2019年反送中运动，港人普遍遭受心灵的冲击。知识分子不能独善其身，董启章的小说也走出私我的领域，将关怀放置在年轻一代香港人的身上。《命子》写孩子，《后人间喜剧》关心的其实是留在香港的学生们，以及直接以香港年轻人为主体的小说《香港字》。

董启章的《爱妻》与《后人间喜剧》都带有科幻元素，《香港字》则走奇幻路线，无独有偶都在讨论何为意识。

董启章对人工智能、前沿科技、区块链技术等发展深感兴趣，记者与他的几次交谈，都深深感受到他对新科技寄予厚望。在香港如今相对压抑的空间里，新科技让董启章看见迈向自由的曙光。

董启章目前积极经营网络平台“董富记快报”。（截图自董富记快报）

创作要自由 出版要自主

2023年中，董启章与台湾飞地出版合作，推出限量1000套《天工开物·栩栩如真》的NFT（非同质化代币，以区块链为基础）书。有了经验，董启章自己经营起NFT出版，2024年初推出《心》NFT版与新作《自作集Autoficiton》NFT版，并为台湾新人羔子出版NFT长篇小说《石像的复仇》。

这是现实中，董启章的另一次转向：创作要自由，出版要自主。

最近他在个人网站撰文为NFT出版辩护：“谈论NFT出版，很容易惹来负面印象，甚至是重重误解。在很多人眼中，NFT简直是声名狼藉。一听到这个词，便会联想到炒作和贪婪。老实说，我也曾经对NFT感到极度厌恶，觉得都是些天价的垃圾，是只有最狡猾和最愚蠢的人才会涉足的骗局。那时候，我甚至连NFT这三个字母代表的是什么也不知道，但一听到就是反胃。Non-fungible token其实只是区块链技术的产物，本身不存在好坏，分别只是我们怎样用它，或者用它来做什么而已。”

技术是不存在善恶的，善恶取决于使用者。在实体书业萎缩的大环境里，NFT出版能否力挽狂澜，仍是未知数。但当出版社无法为作者提供更好的稿酬与服务，或许NFT出版可以让有能力自行出版的作者，在虚拟空间找到更自主的出版模式。

听董启章畅谈科技与写作

去年12月，记者到香港与董启章做了一次播客访谈，现已在《联合早报》文学播客《开卷》上线。董启章与记者在沙田公园面对城门河，畅谈科技与写作，且听小说家是怎样想象未来的吧。