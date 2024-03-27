喀秋莎：童乡五忆（外三首）

一.月牙

初更月牙，

爬上瓜架；

三更月牙，

吓我鸡鸭；

五更月牙，

画我梦话。

二.六月很热

蓝天自蓝，

白云游戏；

六月很热，

花不着衣，

蝶影也奇。

六月很热，

阿母担水，

阿嬷晒衣。

六月很热，

老椰树下，

阿爸独倚。

三.蟋蟀和月光

七月的蟋蟀，

跑入床下；

七月的月光，

摊在床前；

我捉住蟋蟀，

月光在叫……

四.柴屐

长廊是条回音壁，

柴屐声乞乞；

金嫂抱婴来回走，

柴屐声叩叩；

五更阿母去担水，

柴屐声碎碎；

念经姆念阿弥陀，

柴屐声橐橐（tuó）……

长廊屐声不见了，

晓月鸣角角。

附记：长廊住着许多邻居，小时听柴屐声可辨其人。

五.村夜

贫血的窗口，

一盏土灯、

咳嗽；

阿母的巧手，

缝补不了、

更漏……

六.冬至寄远

古厚的白雪，

孵暖旧黄历人家；

屋里人不知，

窥窗梅影一枝斜。

笑语搓成圆，

炉边围一个天伦；

桃李还做梦，

门联已对上早春。

七.猫蝶日记（和平手稿）

雨霁，

虹举！

一只蝶，

与花私语；

一匹猫，

追她入庄生梦域；

猫蝶当下，

一起游戏；

十分合拍，

无猜快意；

这是神戏，

充满天趣；

道在其中，

不着痕迹。

八.他乡日记

黄昏的阿尔卑斯山，訇然披挂着，

金银色交错的、

荒雪的声音。

几匹跑累的冰川，

折叠着白垩纪的皱纹，

瘫在旅舍窗前。

一只独鸟，

用倦翼丈量，

他乡落日的孤圆。