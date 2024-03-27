李奇钰：《睡美人》 糅合浪漫与现实

西班牙小说家塞万提斯曾写道：“只要是在睡梦中，我就既无恐惧也无希望，既无烦恼也无荣光。”不知，这是不是《睡美人》中欧若拉公主沉睡苏醒后的感受。

新加坡芭蕾舞团2024年开季舞剧为俄罗斯三大经典芭蕾剧目之一《睡美人》，剧本改编自法国作家夏尔·佩罗的童话《睡美人》。整场表演震撼人心——舞蹈气势澎湃，服装雍容华贵，布景奢华绚丽，堪称古典芭蕾典范。

虽立足童话，但舞剧却甚具现实性。原著中欧若拉一出生便遭遇可怖诅咒，命运注定她在16岁时被纺锤扎破手指，并陷入无尽沉睡，直到一位王子出现，披荆斩棘战胜邪恶，在床畔献上“真爱之吻”，最后有情人终成眷属。若以现代的目光来审视这两个世纪前的故事，很容易带有批判眼光，而舞剧正好淡化剧情可能存在的薄弱，让观众注重舞者的角色诠释，而非落于追逐单一剧情发展。

比如序幕中，远道而来为公主赐福的善良仙子们性格迥异，身着色彩分明的服饰，展现人物个性的舞蹈也各有千秋：铃兰仙女独舞舒缓轻柔，如同柔软的婴孩；慷慨仙女以欢快激昂的出场方式点亮美好幻想；金丝雀仙女化身为山间云雀，轻盈的脚踝点画出林中童谣；无忧仙女恰似探索世界的孩童，迸发的生命力仿佛在告知一个新生儿的诞生。当然众仙女之首、被尊教母之位的紫丁香仙女，紫衣下舞步庄重从容，优雅沉静中透出威严气度，是很难演绎的角色，因此该角一般由舞团中级别较高、能力出众的舞者饰演。

而邪恶女巫卡拉波斯是剧中另一最重要角色之一，不同舞团对这名大反派的形塑造各不相同。大多数剧团选择将其刻画成样貌滑稽可笑的小丑，带着一群老鼠精疯癫登场，为剧情增添喜剧效果，有的版本则干脆让男舞者扮演，用充满威胁的舞步凸显淫威。新加坡芭蕾舞团则将该角色塑造为高傲冶丽、邪恶冷艳的女巫，身披墨色长裙，傲然闯入宫殿，造成众人惶恐，降下恶毒诅咒。卡拉波斯本身也反映女性具有的多样性，她脱离皇宫教条和传统规训，肆意妄为地做自己。

“玫瑰柔板”水准绝佳

欧若拉的出场带来全剧中难度最高、最具代表性的舞段——时长约10分钟的“玫瑰柔板”，场景设定在欧若拉生日宴上繁花似锦的皇家花园。这段舞蹈中，欧若拉要完成两组长时间“静平衡”，她脚下保持立足尖姿态一动不动，伴随悠长音乐，与四位前来祝贺的王子握手交流。扮演欧若拉的郭明宜以绝佳水准完成全过程，紧随其后的是个性十足的欧若拉变奏，她的踩点步法与音乐混拍完美相融，将花季少女的娇俏魅力淋漓彰显。

剧情随后急转直下，随着诅咒应验，欧若拉完成大跳后猝然倒地，在全场主次角色有如“千红一哭，万艳同悲”的演绎中，迎来第二幕。整个王国在邪恶魔法下陷入沉睡，场景从辉煌华彩的殿前花园转为如梦似幻的迷雾森林，王子在紫丁香仙女引导下，邂逅幻影中的欧若拉，王子被引向沉寂百年的秘密……

终幕里，欧若拉被王子吻醒，整个王国随之复苏，恢复了往日生机。盛大庆典这一幕包含经典桥段如“婚礼双人舞”“蓝鸟双人舞”“花环华尔兹”等。扮演王子的上妻悟以干净利落的“双起双落”与空转，呈现了该角应有的浪漫情怀。他和郭明宜的双人舞更将全剧推向高潮，慢板结束后，他们二人以一连串大跳、空中击腿等高难动作，显示芭蕾艺术的气韵与动感，协调与平衡，也带给观众极佳艺术享受。

由于《睡美人》涵盖几乎所有古典舞蹈形式，因此后世将其誉为“芭蕾百科全书”。新加坡芭蕾舞团每位舞者的匠心独具和全心投入，造就一场完美的视觉盛宴。

（作者是设计工作者）