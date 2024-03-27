新加坡艺术剧场呈献两部儿童剧

▲《聪明先生》

3月29日（星期五）、30日（星期六）

下午4时30分，晚上7时30分

佳伟剧院（3615 Jalan Bukit Merah S159461）

票价：35元

购票：sistic.com.sg/events/smart0324

▲《王子与乞丐》

4月6日（星期六）、7日（星期日）

上午10时、晚上7时30分（星期六），下午2时30分（星期日）

维多利亚剧院（11 Empress Pl #01-02 S179558）

票价：35元

购票：sistic.com.sg/events/prince0424

看点：成立近70年的华语儿童剧团——新加坡艺术剧场将呈献两部作品。

成语寓言剧《聪明先生》，是通过贾聪明贯穿四个成语故事 《百无一用》《滥竽充数》《害群之马》和 《提心吊胆》，告诉小朋友努力学习，坦诚对人处事，才有好前途。

经典儿童剧 《王子与乞丐》则改编马克·吐温的长篇小说，是具有现实意义的童话故事。小说描写王子小爱德华和贫穷的小汤姆同天出生，际遇却大不相同。王子一出生便举国欢庆，锦衣玉食，汤姆的出生却只给家人徒增烦恼，从小靠乞讨为生。一个偶然的机会，他们交换身份，体会到不一样的人生。爱德华因此了解英国的社会现实，虽然交换身份使他受到极大的苦楚，却让他成为一个仁民爱物的君王。

《王子与乞丐》是新加坡艺术剧场的保留剧目，具舞蹈戏剧张力，配以原创音乐，曾到中国广州和南宁演出，如今将在维多利亚剧院再次公演。制作班底由本地儿童剧艺术工作者组成，艺术总监艾家諆，演员顾芝绮、孙美玲、晁钰婷、王伟样、廖俊钦和曲翔之。