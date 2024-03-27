跳关卡的僧侣

有一个僧侣骑着脚踏车在人行道

光头的关系，我认为他的速度会很慢

花草树木却一一地在给他让路

他轻轻地越过许多小路障，像极

超级玛丽般地跳过一重又一重的关卡

蘑菇、金币、花朵

目的地在哪里？还早，他说。

此刻跟着他的方向开启了我看不见的时间



远离闹市是没有可能的。请注意前方

有群野猪在过斑马线，红绿灯坏了也无所谓。

车长耐心等候它们安全通行，才准备

踩上油门。忽然，红灯。

翻新广场的油漆刷得过厚，扑鼻

气味在口罩上如生锈的发胶。呼吸中

是一种缓慢吸毒的寂寞。

乏了，打瞌睡也引起公愤

人类是自然界提炼出来的毒物

僧侣骑着脚踏车，与反方向的我一同过马路。

迅速又缓慢的收放自如，他的光头

转过来了两秒。有薄荷烟味

在我眉宇、耳朵、脖子缠绕，然后若有似无的跑掉了

我不敢走得太慢

城市路口的汽笛声很蛮横

或者我会退隐水中，谁知道

当水深处冒出一个洞

我会沿着洞口滑下，等待

抵达最后一个关卡。没有会喷火的龙

也不要浪费时间救公主

用一颗炮弹炸开光明，绝对的黑暗又如何？

我仍然吊起一口烟吹开糜烂的瘴气

蛇的柔软

蛇从枕边来 吐着信子分岔着

你躺下左右两岸的激流

原来水也会占据裂缝 我们

来不及推拒 也不得不停止呼吸

听听衰老的缓流 随浪击 拍打

到蜕皮无依 你说

我 永远无法预见

水滴穿大海的想象

越过青涩并不容易 需要放慢脚步

给从前递上一个亲切的眼神

问候孤独 孤独会摩擦褪色的标签

所有情愫便也起了毛

让死里逃生的春天 恍然闲醒过来

往后没有谁能够掳走

你的过去 你也不渴望来生

捆绑的绳索被你从心牵了出来

枕边褪去的蛇是从窗户爬进来的光线

在你身体上筑起的小房子 投射

一生的心事 你掀开被褥

让自卑和自负的重量轻轻地跨出

在暗黑中释放 瓦解 蒸发

赤裸的 赤裸裸的结束

烫不平的尊严