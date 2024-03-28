【开卷】新加坡作家艾禺谈新微型小说《那天，雨一直下》

关于爱情和人性，新加坡资深作家艾禺全新微型小说《那天，雨一直下》讲述一对老夫妻先后离世，故事结尾出现惊悚的转折，似乎是一种爱的极端表现。这篇小说也是 “世界华文微型小说——新加坡作品专辑” 中的一篇。

这一期的联合早报播客《开卷》，《联合早报》副刊高级记者陈宇昕邀请艾禺上节目从这篇微型小说谈起，分享小说背后的故事，以及她的写作的感想和心得。

曾从事编剧多年的艾禺，现在是新加坡作协名誉会长。她出版的微型小说及青少年小说包括《不见了的蓝色气球》、《心中的火车》、《那间小小的、小小的甜点店》、《最后一束康乃馨》等。

《那天，雨一直下》现已上线，并将刊登在3月29日的文艺城。

精彩片段：

副刊资深高级记者陈宇昕：老师说经常会从生活中或者是找一些原型来写作。也有很多人说新加坡不适合文学创作，觉得新加坡太平安啊，太安逸、太幸福，没有什么故事可以写。

新加坡资深作家艾禺：我觉得说创作是一个很个人的东西，有一些东西别人看不到，或许你看到了，那如果你看到了，那你是不是可以把这个看到的东西写出来，让看不到的人去看到。

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