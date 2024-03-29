新加坡合唱艺术家 唱出“我们的声音”

“新加坡合唱艺术家”（Singapore Choral Artists）是由本地资深合唱指挥桂乃舜于2023年成立的合唱团，将在4月14日举办第二届年度音乐会“Our Voices, Our Songs”（我们的声音，我们的歌）。

桂乃舜介绍，合唱团的艺术宗旨是向新加坡人推介优秀的本土作品和国际上高质量的合唱作品，并希望能代表新加坡走向国际合唱舞台。音乐会上半场选曲自当代世界著名合唱作曲家作品，如Whitacre的《圣堂》（Saint Chapelle）和Miskinis的《主祷文》（Pater Noster），以及柴可夫斯基《玫瑰之冠》和埃尔加《小夜曲》等古典曲目；下半场则呈献本地作曲家的作品，包括吴多才以“霸王别姬”的故事背景创作的《大风歌》，潘耀田创作的《杜鹃花》，桂乃舜根据罗大佑歌曲《闪亮的歌》的合唱改编，以及团员谢杰聪创作的《清平调》。

新加坡首演《大风歌》

桂乃舜说，这场节目选曲的难度颇高，风格也多元多彩。例如《主祷文》是由20个声部组成的先锋派作品，《大风歌》则是特别为某香港合唱团创作的比赛作品，此次是新加坡首演。他说：“‘新加坡合唱艺术家’现有21名成员，大多是35岁以下的青年人。他们当中有人是毕业于音乐学院的专业人士，也有天资过人的合唱爱好者，是我从多年指挥的合唱团中精心挑选的。”

桂乃舜与“新加坡合唱艺术家”受邀在中国西安演出并举办讲座。（桂乃舜提供）

虽然成立不久，“新加坡合唱艺术家”已经走出国门。去年12月，桂乃舜受中国陕西省合唱协会之邀带团赴西安演出并举办讲座，乐团正在筹备今年11月登上奥地利维也纳的金色大厅演出。桂乃舜也透露，他将以个人名义，在下半年于西安举办国际合唱比赛。

“新加坡合唱艺术家”今年6月也首次受邀参加由新加坡华族文化中心举办的第七届“华彩”艺术节，将同合悦唱团、南洋客属总会合唱团、南方艺术研究会和歌弦合唱团同台呈献“华彩绽放 歌声飞扬”音乐会，展现合唱艺术在本地深厚的传统和传承。

▲新加坡合唱艺术家“Our Voices, Our Songs”

新加坡艺术学院音乐厅（SOTA）

4月14日（星期日）下午5时

票价：30元

购票：shorturl.at/kwyMS