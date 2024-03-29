西班牙舞者 激情演绎弗朗明哥

本地历史最悠久的弗朗明哥团体Flamenco Sin Fronteras，将在4月带来两场新演出，带舞迷尽情沉浸于弗朗明哥的妙趣中。

《在你弦上》（En tus cuerdas）将于4月6日（星期六）晚上8时，在滨海艺术中心音乐室（Esplanade Recital Studio）上演；《弗朗明哥聚贤会》（Tablao Flamenco）则将于4月7日（星期日）傍晚6时，在FSF Studios（1 Lorong 24A Geylang S398525）上演。

Flamenco Sin Fronteras致力于在本地传播推广弗朗明哥舞蹈艺术，此次该团带来来自西班牙的三位顶级艺术家：舞者路易莎·帕利西奥（Luisa Palicio）、吉他手杰苏斯·罗德里格斯（Jesús Rodriguez）和歌手杰苏斯·科尔巴乔（Jesús Corbacho）。

这些屡获殊荣的艺术家曾在包括赫雷斯弗朗明哥艺术节（Festival de Jerez）和塞维利亚弗朗明哥双年展（Bienal Flamenco）等西班牙的著名弗朗明哥艺术节和盛事中演出。

举办多个工作坊

Flamenco Sin Fronteras的目标是通过引进卓越的弗朗明哥制作，丰富新加坡的艺术场景，并提升本地的演绎水平。这些西班牙艺术家除了将在表演中与本地舞者合作，并举办多个弗朗明哥工作坊。

《在你弦上》是一场向弗朗明哥吉他致敬的演出，因为吉他是弗朗明哥歌唱和舞蹈的基础和轴心，可以说，吉他是弗朗明哥这一艺术形式的支柱，没有它，就没有弗朗明哥。

《在你弦上》庆祝弗朗明哥舞蹈、歌曲与吉他之间的完美交融，这场表演由路易莎·帕利西奥、杰苏斯·罗德里格斯和杰苏斯·科尔巴乔联合主演。这三位灵感十足、热情如火的艺术家通过多样的节奏和音乐风景，展示舞蹈、歌唱和吉他三者在弗朗明哥艺术中缺一不可的自然联系和相辅相成的彰显作用。

《弗朗明哥聚贤会》的演出上，Flamenco Sin Fronteras舞团的舞者们，将与罗德里格斯和科尔巴乔，在一个亲密的表演环境中，呈献传统的弗朗明哥表演。

《在你弦上》的票价从68元起，购票可上网：sistic.com.sg/events/cuerdas0424；《弗朗明哥聚贤会》票价35元起，购票可上网：tablaoflamenco2024.peatix.com。