台文学家齐邦媛 百岁终渡“巨流河”

台湾文学家齐邦媛3月28日凌晨辞世，享寿100岁。

齐邦媛生于1924年元宵节，原籍中国东北辽宁，在战火弥漫的动荡时局中成长，早年就读武汉大学，师从朱光潜、吴宓等人。1947年，齐邦媛赴台湾任教，曾在台大外文系、台中一中和中兴大学授课，桃李满门。她多年来推动台湾现代文学英译工作，也是台湾文学馆的重要推手。

推动设立台湾文学馆

台湾诗人向阳（林淇瀁）公开齐邦媛推动设立台湾文学馆时的手写信，她期许文学馆作为一个活的对话，而非死的收藏所，进门后能受到启发、激荡或更多思索，至少不空心出去。

齐邦媛长期活跃于学术界、文学界、出版界和文化界，积极参与文学创作、学术研究、翻译出版等工作。因其文学功绩，她曾获台湾行政院文化奖、中国文艺协会文艺奖章和五四奖文学交流奖，也获国立台湾大学、台湾中兴大学和佛光大学等授予荣誉博士。

2009年，85岁的齐邦媛写就自传《巨流河》，以历史见证者的身份，书写波澜壮阔的家国史。（互联网）

南洋理工大学中文系副教授衣若芬，在《最后一课》一文中提到，她念研究所硕士班时必修英文课，而教高级英文的齐邦媛老师“温文儒雅，总是一袭正装，气质出众”。学期结束，她才发现那是齐邦媛教书生涯的最后一节课，课上老师仍然尽力讲解，生动形容，劝勉同学不放弃英文。

晚年的齐邦媛住入林口长庚养生村，深居简出。2009年，她以85岁高龄出版自传《巨流河》，缜密而内敛，深沉但不哀嗟。书中写及父亲齐世英为政治理想而奔走漂泊的经历，也反映她流离动荡的成长经历，以及“巨流河”如何成为永远回不去的家乡。

《巨流河》一出，风靡华文世界，销售超过15万册，译成多国语言版本，也广泛获奖，成为战后华人知识分子的重要代表著作。

最大心愿：著作永不下架

据《天下文化》脸书贴文，齐邦媛曾说《巨流河》是她生命的故事，更是数代中国人的壮阔篇章，她最大的心愿，就是著作在书店永不下架。

现任《镜文学》总经理兼总编辑的董成瑜曾在《巨流河》出版后专访齐邦媛，记下不少轶事。在八旬高龄撰写回忆录，齐邦媛曾说：“父亲和哥哥都不认为我能做这种事，认为我不过写点文学研究。”有人说她以文字寻求心灵慰藉，来躲避纷乱时局，想来不尽然。

对“一辈子活在人堆里”的齐邦媛来说，有自己的书桌书房并非理所当然。与丈夫罗裕昌育有三子的她多年保持一个习惯，每年生日独自到垦丁福华酒店住一周，面对大海读书写字。直到搬入养生村，拥有自己“最后的书房”，同样显现一名知识分子独立自由写作的毕生追求。