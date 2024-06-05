阿boy阿girl，阿公生日要到了，你们想要吃什么？老公，你爸七十大寿啊，人生七十古来稀，这回一定要去吃一顿丰盛的！你们想去哪里吃啊？

顶大丰！顶大丰！我喜欢虾仁炒饭和小笼包！

每次顶大丰顶大丰，可以换换口味吗？我吃到腻了！

我不管！我就爱虾仁炒饭！

妈咪，我喜欢吃炸鸡，我们请阿公去吃肯德鸡好吗？现在有人参炸鸡，点人参炸鸡给阿公进补，妈咪，去吃炸鸡啦……

哎呀，阿boy阿girl你们别吵了。老公，这回你决定去哪里给你老爸庆祝生日啊？我倒想尝尝烤鸭……

好吧……我们就去鸭老大！

一家人热热闹闹，好不开心啊。这里的烤鸭最地道，一定要吃！黑豚叉烧肉也超好吃！

妈咪，我要咸蛋炸虾！

妈咪，我要炸鸡翅膀！

好吧，好吧，点点点，都点。阿boy阿girl，点一道鱼好吗？

不要不要，鱼不好吃，我们不喜欢！

老爸，你要吃什么？

我随便啦，阿boy阿girl喜欢吃什么就点什么，你们好像还没点青菜，点一道清炒菜心好吗？还有苦瓜汤。自从老伴走了之后，老人家独居多年。因为高血压、高胆固醇和高血糖，为了保持健康，自己严格控制饮食，早已不沾鸭肉、猪肉和虾。只吃鱼肉和蔬菜，炸鸡因为油腻也不沾。

上菜咯！摆满了一桌，有阿boy喜欢吃的咸蛋炸虾，阿girl爱吃的炸鸡，儿子媳妇咀嚼着香喷喷的烤鸭和叉烧肉，大家都吃得津津有味，心满意足。

老爸，吃啊，今天是您的生日。

好好好……

难得儿子媳妇有孝心为他庆祝生日。他低着头吃着青菜配饭，喝着苦瓜汤……