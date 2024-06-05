彭魔剧团《谁害怕吴尔芙？》 或比首演还悚然

以作家和女性主义者吴尔芙为题，探索社会、现实与幻象、家庭与婚姻关系，有人形容美国编剧爱德华·阿尔比（Edward Albee）的剧作《谁害怕吴尔芙？》，是一部披着现实主义外衣的荒诞剧。彭魔剧团上演这部经典剧作，除了本地演员Daniel Jenkins、庄舒怡和Salif Hardie，菲律宾艺人和演员Pinky Amador也参与演出。

既是黑色喜剧，也是爱情故事的《谁害怕吴尔芙？》创作于1962年，写一对年轻夫妇Nick和Honey，受邀到中年知识分子夫妻George和Martha的家中，参与一场简单的派对。在酒精的挑引下，四人以语言为武器，揭开彼此之间的秘密、矛盾、谎言和遗憾。剧名将《三只小猪》童谣中的“谁害怕大灰狼”（wolf）改为“谁害怕吴尔芙”（woolf），是知识分子颇能会意的谐音梗，也暗藏一种荒诞和戏谑。

这是阿尔比的首部百老汇作品，曾因为婚姻观过于消极遭普利策奖评委会拒绝，造成1963年的普利策戏剧奖从缺，后在1966年改编为电影《灵欲春宵》。

本剧由新晋导演许子炤执导。他认为，今时今日重演剧作，也许比当年首演还令人悚然，侧面展示这部作品的前瞻性。两对截然不同的夫妻关系同台登场，一对恶毒、粗暴而争吵不断，但彼此相爱；另一对夫妻仿佛天造地设，但他们的婚姻却没有爱。“乍看之下它只是在说婚姻，但真正探讨的是相互依赖的有毒关系，以及正常关系的对比。”

他说，本场制作将忠实原著，不改剧本，但在灯光和布景设计上做改动。“有评论指这是一部披着现实主义外衣的荒诞剧，我对此保持开放心态。这不失为一种有趣的思考方式，让我们以新颖的方式演这部戏。”

在剧中，George和Martha这对中年夫妻分别由Daniel Jenkins和菲律宾演员Pinky Amador饰演，庄舒怡和Salif Hardie则演Nick和Honey。其中，庄舒怡、Daniel Jenkins和Salif Hardie都是彭魔剧团的熟人了，对许子炤来说合作驾轻就熟。

Pinky Amador是菲律宾艺人和演员，是《西贡小姐》1989年伦敦首演的演员之一。许子炤说，剧团早在2020年就计划与她合作演出“The Glass Menagerie”，但计划受疫情影响，如今终于可以一偿夙愿。Pinky受访时说，除了研习原作，肢体和声音方面也需要大量研究工作，因为Martha是一个极具挑战性和标志性的角色。“我将把41年职业生涯中学到的一切，运用到这部作品中。”

Salif Hardie提到，作为史上最著名的美国戏剧之一，演绎《谁害怕吴尔芙？》是每个演员的梦想，他很自豪能与其他出色演员一同在新加坡呈献这部戏剧。他说，在密集的排练过程中，他们投入大量细致的角色和口音工作，因为剧中有很多沉重的独白及疯狂的对话。“作为一个团队，我们需要真正团结起来，才能演绎剧中分崩离析的关系。”

谈到角色塑造，他说：“由于年龄相仿，我可以理解Nick的想法和感受，我也相信人类面临一些普遍的困境，随着演员不断积累生活经验，也能将其注入艺术表达中。相信这个过程，而且诚实地对待工作，我希望我能对Nick作出独一无二，同时易于辨识的刻画。”

▲《谁害怕吴尔芙？》（英语演出）