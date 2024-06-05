阔别七年 喜多郎重返新加坡舞台

曾获金球奖和格莱美奖的新世纪音乐代表人物之一，日本音乐家喜多郎即将开启东南亚巡演，新加坡站将在6月25日和26日于滨海湾金沙剧院上演。

喜多郎的音乐风格时而空灵深邃，时而高古悠远，也兼收并蓄爵士、摇滚和世界民族风格，以电子音乐的形式呈现。其表作品包括《丝绸之路》《禅》《古事记》等，其中《丝绸之路》是喜多郎为NHK同名纪录片创作的配乐，这部作品使他在国际音乐界声名鹊起。1994年，他为奥利弗·斯通执导电影《天与地》创作的配乐获得了金球奖最佳原创配乐奖；2001年，他凭借专辑“Thinking of You”赢得了格莱美最佳新世纪专辑奖。

喜多郎在日本长野县山区的工作室接受了《联合早报》的连线采访，今年71岁的他说：“高中毕业后，我就搬到了山里开始尝试创作。父母起先不能接受，但在听了我创作的第一首音乐后，他们感到惊讶并接受了我的追求。我喜欢在山里创作，一是因为早年电子音乐的设备很笨重，需要开阔的空间，另一方面，大自然一直是我创作灵感的重要来源。”

深受自然和宇宙现象启发

喜多郎的音乐深受自然景观和宇宙现象的启发，并且擅长融合了多种文化元素。比如《丝绸之路》就以古代贸易路线为主题，展示了他对世界各地风情的欣赏和理解，《古事记》则受日本古代神话启发，以电子音乐的跨文化实验，展现一种广阔、深远的感觉。

喜多郎说，疫情暴发的第一年他居住在日本，因航旅限制不能回到美国的家中。那段时间他为不知疫情会持续到何时而感到焦虑，也不能创作，还感染了一次冠病。这次是他疫情后开启的首次大型巡演，他说：“想让世界知道，我还活着。”

喜多郎说，这次巡演的曲目大多是人们熟知的旋律，包括《丝绸之路》《西湖印象》和“Thinking of You”“Ancient”“The Field”等。比较新颖的看点是乐团迎来新总监Stephen Small，他早年曾把喜多郎的许多音乐改编为交响版，这次巡演的曲目也多由他重新编曲，带来熟悉又不同的音乐体验。

喜多郎说自己从来没有接受过正式的音乐教育，键盘和各类民族乐器都靠自己摸索。关于AI（人工智能）创作音乐的模型，他表示虽然有兴趣但自己还没尝试过，了解的也不多。他说：“音乐是我表达感受和情绪的工具，这是我一贯的创作理念，也会继续践行下去，不停创作。”

▲喜多郎东南亚巡演新加坡站

滨海湾金沙剧院

6月25日（星期二）和26日（星期三）

晚上8时

票价：128元至388元

购票：sistic.com/events/kitaro0624