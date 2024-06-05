尚全：光明的黑子（外一节）

光明的黑子

光明是温暖的，恩泽万物，博爱四方。

祂光明的眼神总是怜悯而温柔，正直而坚毅，无坚不摧。

忽然一天，有人看到眼瞳的黑子，喷涌跳腾在光明的边缘，心头一慌，不敢多想，不敢造次。

是夜寻思，那是表象，是局部，是必然——那是什么？

心中悲哀，从来无瑕疵的世界出现了黑子，令人气馁和忧虑——美好何其短暂呵！

不该吗？从来都是黑白分明的哲学啊，不是鸦片。

一切都为了胜利，不该吗？

衰歇，也许真的撑到最后一刻。

也许前一刻还是亮堂堂一派好世界，一声呼啦，竟就坍塌，毫无预兆。

也并非全无预兆。只是，事后回想，方能多少察觉和醒悟，可惜当时氛围，事件进展，话语方法早与尘世脱节，令人噤声心寒。

一切奋斗和成就也许归零……惴惴不安，悲哀盘踞中心，无可疏解。

实在可惜。世界——人群、社会、国家和体制正在缓慢地一步步前进，不是吗？

质变和量变，本就寻常事，发挥主观能动性，以天下生民为念吧。研究、总结、协调、整改求治即是。却原来牵扯团伙的钱权利益，那就所见尽是赤裸裸的剥夺、忽悠和搪塞。

光明出现黑子的时刻，正是困难的世道。

远处如此，近处也如此。

站队那回事

站队，有时让人惴惴不安，觉得虚妄。本来应该意气飞扬。

人们事先都打听好了。对了，都是岁月曾经风暴曾经击倒的苦人儿，所以都是自己人。

站队里来吧，有人露出欢迎的神情，并且举手邀约。

都同质，有相同的喜恶和经历。来，站队里来。作伙兜阵——那话听来悦耳顺心，无须防备。

于是站队，心下不久就荒芜。

人们喜欢同质的氛围。眉角一动、话茬一转，说开的话，唱起的歌，都让人回忆起许多年前的往事。形容词、动词、感叹号、破折号，某个词眼，某条道理，等等……都从曾经的仓库中取用。无须挂号，予取予求，那终生受用的思緖，允许同样的说辞重复使用，永世的会员证。

都许多年了，都钝钝地花损了，却少了自觉。

少了自觉——因为真实和正确的义愤，因为正反互怼的快感，因为先前不屈的事业——哪怕都是过去式。

也因为岁月，精气神欠缺，弱了。

因为曾经的公义，因为戒律森严，所以站得笔直。

那也无妨。自觉，也喜欢，虽然辛苦。

许多年后，仍然感觉如新，注目过往的生活，行礼。

却为何荒芜着一颗心？惴惴不安。

站队远眺，处处短路，无有逻辑。