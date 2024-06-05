郭永秀：萤火虫的回忆

萤火虫之美在于它是细细小小的，不张扬，不争宠，只是默默提着一把微弱的小灯，飞过每个渴望的心灵。微弱的小灯，不愠不火，无声无息，似有似无，微弱而坚持，点亮了蕴藏在每个人心中小小的希望。

在许多现在已经消失的事物和景象中，萤火虫是最令人难忘的。

最初看到萤火虫是在我的家乡中国广东澄海县。犹记大约三四岁的时候，每逢夏天晚上，家人都会在庭院中纳凉，谈话，喝功夫茶。

那时候花架上的夜来香和盆栽里面的茉莉花，以它们的香气把我们团团围住，大水缸中的荷花也华然立起，不甘示弱地摇呀摇的，摇出一庭院淡淡的荷花香。各种花香和袅袅的茶香互相萦绕撞击，撞出了许多欢声笑语。

就在这个时候，突然间点点精芒从草丛中慢慢升起，随着花香和茶香在庭院中来回飘荡，这些精芒到处游走，有时停歇在夜来香的花架上，有些停在盆栽的花叶上，与天上闪烁的星星互相辉映，在夜的海洋中闪着点点的金芒，像珍珠释放出熠熠光彩，也像许多眨着的小眼睛，煞是好看。在家乡，我们都叫它“火金姑”。

点亮每个人心中的希望

萤火虫之美在于它是细细小小的、，不张扬，不争宠，只是默默提着一把微弱的小灯，飞过每个渴望的心灵。微弱的小灯，不愠不火，无声无息，似有似无，微弱而坚持，点亮了蕴藏在每个人心中小小的希望。

七八岁的时候住在新加坡红山区。当时只有稀稀落落车辆的大马路引入一条红泥小路，大约走100多米左右的地方就是我们住的沙厘屋（锌板屋）了。

这沙厘屋是一间屋顶以锌板盖成的大屋子。中间有一个大厅。大厅的周边，有好多间房，住着好多户人家。我们一家五口，就住在其中的一间房子里。大门口是一个相当大的庭院。我们小孩子经常在庭院里面玩耍，如跳飞机、老鹰抓小鸡、捉迷藏、跳绳、互相追逐……

屋子的周围都是一些树木，所以经常有一些昆虫和和小动物来拜访。在那空调还属于奢侈品的年代，每一户人家的窗口都须要加上纱网，以防昆虫的入侵。

晃动着的小灯泡

天色渐晚的时候，屋子的周围或庭院里可以看到一些闪闪烁烁、晃动着的小灯泡，原来是草丛里升起来的的萤火虫。

萤火虫很容易抓，只要轻轻用手把它围在手掌中，然后放进玻璃瓶里面就可以了。装了许多萤火虫以后，玻璃瓶上面盖上盖子，在盖子上刺了很多通风的小洞。这个小瓶子就成了一盏小电灯。晚上玩到累的时候，上床睡觉前我们就把它给放了。

不久以后我们搬到河水山的亚答屋（屋顶以亚答叶组成）。这屋子是在一个小山坡上。旁边还有几栋屋子，四周都是坟墓。没有月光的晚上，有时也可以隐隐约约看到坟墓上或者树下点点滴滴闪烁的萤火。到底是不是萤火呢？还是传说中的鬼火？那就不得而知了。

这些都是我比较年幼时候对萤火虫点点滴滴的记忆。

稍大开始工作的时候，应一位在南洋大学读书的朋友的邀请，到他的宿舍里面去住宿几晚。晚上我们走出校园，经过南洋大学的大门，右手边是云南园餐室，我们就在那里吃饭。在云南园餐室对面，也就是大门的右侧，是一大片菜园。除了一条导向大学门口的泥路，周围大部分都是树丛。

多么浪漫和美好的夜晚

有一天晚上我们从宿舍走出来吃饭，饭后天已经暗了，就看见菜园里飞起点点萤火，在夜空下密密麻麻地上下浮动着。我们一路走进云南园，两旁的树丛中点点滴滴都是闪烁的萤火虫。在那夜凉如水的晚上，只见天上繁星点点，眨着眼睛向我们微笑，地上萤火虫提着小小的灯笼到处为我们照路。那是多么浪漫，多么美好的夜晚啊！

一下子几十年就那么过去了，南洋大学也没有了，虽然云南园还在，但是萤火虫也跟着南洋大学一起消失了。

而最近的一次看萤火虫，是在马来西亚而不在新加坡，那也是十多年前的事了。我和家人一起到马来西亚东海岸的Lanjut旅游。夜间在导游的安排下，乘小船沿着河岸缓缓滑行。

导游带我们到旅店附近的一条河上游河船。一条船上坐了十几个人，沿着河堤，也没有开动马达，只是轻轻用桨划水向前慢慢划过去。只见河岸两旁的树上挂满了密密麻麻小小的灯泡，一闪一闪地，简直就像一株一株的圣诞树。

照亮我心中重逢的渴望

在那样寂静的的凉夜里，轻风拂面而来，吻过我们的脸颊，无声无息的美悄然而至，向我们围拢过来，洗涤着我们荒芜了很久的心灵，许多小时的回忆也刹那间蜂拥而来，让我们感觉到了人生的富足和美好，于是我在一霎间写下了这样的诗句：

沿着河道，我们

一路追踪 坠自天河的

星群。四野凄寂

只有轻微的呼吸声和起伏的

心情，伴着小船浮沉的水声

沿着河道，我们

一路搜索，躲在记忆深处的

童年。星星匿藏，月亮失踪

暗夜中闪烁的圣诞树

那千万颗明灭的眼睛

照亮我心中重逢的渴望

…………

轻舟划过水面

如岁月，来去无踪

逐一熄灭的萤火

如渐远渐行渐远的

童年

在这之后，我就再也没有看过萤火虫了。不知道在这高度发展的岛国，这水泥森林之中，是否还有萤火虫的存在？是否，萤火虫只能永远存在于记忆之中呢？