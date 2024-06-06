阿聪带着老婆出席亲戚娶媳妇的婚宴，五星级酒店排场，开席前还有自由酒会，人手一杯酒，逢人点头说着一些掺杂干笑的话语。这样的场面阿聪很陌生，会场看不到熟悉脸孔，连站在门口的新郎都从未见过。若非亲戚半年前就再三邀约，阿聪此刻肯定在家里追球，陪着利物浦高声大喊。

一桌10人，竟然鸦雀无声。对面中年妇人一身红，肩上黑色披肩不停滑下来。太太身边一位阿嫂，刻意阴郁的神态和颈上的白色项链对比强烈。

阿聪右侧坐了一位五十出头的壮硕男子，亲戚说怕阿聪找不到熟人，特别安排黑先生来陪，但黑先生一句话也没说，一双眼睛只盯着手机。

拼盘上桌，有了虾子和鲍鱼，大家开始有笑声。

一阵急促鼓点，司仪宣布“独赢抽奖”余兴节目开始，玩法简单，宾客准备一张两元钞票，手机拍下钞票号码存证，把它投入抽奖箱就可参加抽奖，幸运儿独赢所有投注的两元钞票。

阿聪从裤袋里一摸就摸出三张两元钞票，一张交给太太，手上还握住另外两张。黑先生突然说话了：“我没有两块钱怎么办？”这声音有点像小孩不能参加游戏的委曲，但出自一个像生意人的老男人口中，阿聪不禁愕了一下。转身看到黑先生双眼瞪着钞票，阿聪随手就把其中一张钞票递给他：“你拿去吧。”

黑先生接过手也没言谢，还要阿聪帮忙为钞票拍照。钞票投入抽奖箱，黑先生再没第三句话，开始闭目养神。

阿聪是个好运之人，抽奖时自己和太太虽然都落空了，但给黑先生的两元却名列三个决选号码之一。阿聪深信是他的好运转到黑先生身上，兴奋地握着黑先生的手：“你一定会中奖！一定会中奖！相信我。”

果然被阿聪言中。主持人在锣鼓声中一字一字证实了阿聪的幸运钞票赢得全场688元的独赢奖金。

阿聪激动得像是自己中了奖，紧紧握住太太的手。

黑先生唰地一声跑上台。

全桌九人看着黑先生拿着装满钞票的透明胶袋回来，一时恭贺声四起，但黑先生毫无反应，坐下来倒出所有钞票开始计算。阿聪等着黑先生说点什么感激的话，但他只顾着算钱，连眼都不抬一下。

菜继续上，其他人兴味索然，注意力都转到那尾瞪眼的红斑身上。

阿聪望着桌上那堆钞票，心想哪张才是自己的幸运钞，如果能找到还给他，该多好。

黑先生慢慢把整理好的钞票分成两叠，阿聪心里牵动了一下。

良久。黑先生突然把两叠钞票合在一起，推开椅子站起来，顺手把钞票塞入裤袋，说了今晚第三句话：“我去一下厕所。”

黑先生再也没回来。

阿聪心里最清楚，好运已随那张幸运钞票而去。最后一道白果芋泥再吃不出什么味道。

散宴后，亲戚趋前来握阿聪的手：“我安排黑先生坐你旁边，你们都谈了什么？”

谈了什么？阿聪一阵苦笑，突然莫名地懊恼起来：他怎么不姓白。