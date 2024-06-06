《我是妈姐的养女》作者伍思静去世 享年90岁

本地作家伍思静用文字记录了新加坡平凡市民的生活历史。（虎威提供）

《我是妈姐的养女》作者伍思静今天（6月6日）中午去世，享年90岁。

建筑师、作家、绘本画家虎威（黄虚怀）是伍思静的儿子。他受访时说，母亲虽然在疫情初期患上失智症，但心情一直很开朗，解封之后，白天到乐龄活动中心都当成是去上学，总有说有笑。遗憾的是，去年思静患上谵妄症，没办法继续与家人同住，必须进入疗养院接受专业照料，三位子女和家人每天都去探望她。

患上谵妄症后，思静病情恶化，虎威说：“我们看着她一天天一样样地丧失能力……一天天变弱。她本来很开朗，也很爱吃东西，但谵妄症改变了一切，我们家人看着心痛，其实我们心里也有准备了。”

伍思静，原名伍甦女，字佩瑶，原籍广东阳江县，1934年2月25日在新加坡出生。

去年家人为伍思静庆祝农历90岁大寿，当时她还未患上谵妄症，还认得曾孙，与家人同欢。

伍思静幼年生活坎坷，12岁始进入养正学校读书，至小学四年级，因家贫母亲去世，被迫停学，幸获得南顺学校校长梁志生（作家梁山）帮助，夜间义务教读古文、诗、词，并借阅新文学书刊，多方勉励，奠下文字根基。1952年她与本地作家黄大礼（1925-2006）结婚，但要到1990年，年过半百的思静才因为参加《联合早报》主办的“看图写历史”比赛，以《可怕的黑衣》一文获优异奖，激发写作兴趣，之后陆续在早报副刊发表文章。

本地作家夫妻档伍思静（右）与黄大礼，摄于2003年（档案照）

伍思静最具代表性的作品《我是妈姐的养女》一文，反映早年新加坡公馆的真实生活。1994年她将一系列描写童年的文章结集成《我是妈姐的养女》一书出版。1996年本地电视连续剧《妈姐情缘》也取材于伍思静的作品。

2000年，伍思静出版散文集《木屐踩过的岁月》记录早年牛车水的生活。2002年，她的作品被翻译成英文，推出译本“Lotus From The Mud”与“Down Memory Lane In Clogs”。2003年修订、再版《木屐踩过的岁月》，同时推出本书的青少年版《狮城往事》。另著有《牛车水，不老情话》。

思静的文字感人，很细腻、诚挚地记录了许多四五十年代新加坡居民的生活细节；2001年牛车水原貌馆建馆时，国家博物院曾寻求伍思静协助，后来在原貌馆内重构了伍思静一家早年在牛车水居住的小隔间，夫妻倆也捐赠了许多文物。2002年原貌馆开幕时，正好是伍思静与黄大礼结婚50周年，两人在开幕礼上举办金婚纪念仪式，时任贸工部长杨荣文为见证人。

牛车水宝塔街原貌馆2002年开幕时，在牛车水相识、相恋和成婚的本地作家黄大礼和伍思静（右一、右二）也同时庆祝金婚之喜。图为时任贸工部长杨荣文（左一）成为两人金婚见证人，其他贵宾包括时任新闻、通讯及艺术部高级政务次长雅迪曼（左二）和当时的议员梁莉莉（左三）。（档案照）

原貌馆的小隔间也激发虎威后来创作绘本《我外公的小房间》。

2022年，国家美术馆的“历久弥新：东南亚摄影艺术展”也选用伍思静与黄大礼的牛车水摄影作品。