新管乐学院落户滑铁卢中心　为管乐爱好者提供学习机会

今年初新成立的管乐学院（新加坡）（Band Academy Singapore）落户滑铁卢街261号的滑铁卢中心（Waterloo Centre），不仅为学龄管乐爱好者提供活动空间与演出机会，也为本地音乐团体提供又一艺术空间选择。

管乐学院由本地指挥郑逸杰创办，他目前担任全国导师与教练协会主席，任教于杨秀桃音乐学院，也曾任新加坡管乐教师协会主席。他说：“管乐团是新加坡规模最大的课外社团，全岛每所中学都开办管乐团，大多数小学和高中都有。乐团团员在校外或毕业后还有热忱参加管乐团，但管乐社群此前还没有像少儿爱乐乐团（Kids’ Philharmonic）、国家青年交响乐团这样面向学生群体的团体。”

郑逸杰说，管乐学院的主要目的是为不同程度的管乐学习者提供进步和活动空间。管乐学院目前有30多名成员，暂时编为一个乐团，将来会分为初、中、高级三个程度的管乐团。

“虽然很多民众俱乐部也有自己的管乐团，但通常水准很高，初学者很难适应。”郑逸杰说：“管乐学院会接受只有一两年学习经验的初学者。另一方面，学校乐团往往以新加坡青年节的比赛曲目为排练重点，而我们会根据团员的兴趣选择曲目。”

郑逸杰介绍，参加管乐学院每学期（三个月）的费用是600元，每周末一次活动时长为2小时至2.5小时，演出不额外收取费用。平日，管乐学院也作为排练室对重奏团和乐团开放。他说：“不同于合唱，一些重奏团和所有管弦乐团的排练不仅需要隔音空间，也需要定音鼓、木琴、铁琴等大型打击乐器，对没有自家场地的团体来说，能用来排练的地方选择有限。”

由郑逸杰创办的Ventus管乐团就曾“四处流浪”，如今终于在管乐学院安家落户，目前也为学员提供辅导和演出支持。详情可参考官网：bandacademysingapore.com。