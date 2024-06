本地琴童黄凯轩 意大利国际小提琴比赛夺冠

本地又一琴童在意大利举办的第31届“Andrea Postacchini”国际小提琴比赛夺冠,获得A组(8至11岁)首奖与全场总冠军,获颁奖金、乐器,以及意大利共和国参议院奖章(Medal of the Senate of the Republic)。

比赛前两周刚满9岁的黄凯轩目前就读于花菲卫理小学,他未满4岁时开始学琴,2021年起在南洋艺术学院少年儿童艺术学校师从殷柯。殷柯的另一得意门生,本地小提琴家蔡珂宜也曾在2017年举行的同一比赛中获得A组首奖。此前,本地选手吴松泉、陈奕希和樊子晴分别在2007年、2014年和2023年的比赛中获得全场总冠军。

黄凯轩今年5月下旬在父母陪同下前往意大利费尔莫(Fermo)参赛。在赢得A组首奖后,他与其他组别、年龄上至35岁的参赛者继续比赛,一举夺得总冠军。本届比赛共有来自28个国家的125名参赛者。

作为A组冠军,黄凯轩获得1400欧元(约2050新元)奖金,而总冠军奖品包括赛方特制的一把仿1715斯特拉迪瓦里琴、琴弓以及参议院奖章。总决赛于当地时间5月25日晚上在费尔莫的阿奎拉剧院(Teatro dell’Aquila)举行,黄凯轩父母转述一位评委的话:“他发自内心的演奏让我感动落泪。”