本地琴童黄凯轩 意大利国际小提琴比赛夺冠

本地又一琴童在意大利举办的第31届“Andrea Postacchini”国际小提琴比赛夺冠，获得A组（8至11岁）首奖与全场总冠军，获颁奖金、乐器，以及意大利共和国参议院奖章（Medal of the Senate of the Republic）。

比赛前两周刚满9岁的黄凯轩目前就读于花菲卫理小学，他未满4岁时开始学琴，2021年起在南洋艺术学院少年儿童艺术学校师从殷柯。殷柯的另一得意门生，本地小提琴家蔡珂宜也曾在2017年举行的同一比赛中获得A组首奖。此前，本地选手吴松泉、陈奕希和樊子晴分别在2007年、2014年和2023年的比赛中获得全场总冠军。

黄凯轩今年5月下旬在父母陪同下前往意大利费尔莫（Fermo）参赛。在赢得A组首奖后，他与其他组别、年龄上至35岁的参赛者继续比赛，一举夺得总冠军。本届比赛共有来自28个国家的125名参赛者。

作为A组冠军，黄凯轩获得1400欧元（约2050新元）奖金，而总冠军奖品包括赛方特制的一把仿1715斯特拉迪瓦里琴、琴弓以及参议院奖章。总决赛于当地时间5月25日晚上在费尔莫的阿奎拉剧院（Teatro dell’Aquila）举行，黄凯轩父母转述一位评委的话：“他发自内心的演奏让我感动落泪。”