人·舞团双舞作 对立作品中思索人性

阴险诡谲的笑声，摇曳生姿的合唱——人·舞团与滨海艺术中心合作呈献的“触·当代舞蹈节”（简称“触”），带来双舞作专场“Elusive”，将看似对立的两部作品结合在一起，共同思考难以捉摸的人性。

在一个充满混乱和悲伤的世界中，人·舞团驻团编舞、韩国著名舞蹈家金在德，创作出《合唱团》（Chorales），由人·舞团六名舞者和见习舞者演出；意大利／德国编舞组合Panzetti／Ticconi的吉內薇拉·潘泽蒂（Ginevra Panzetti）献上《马勒伯朗什——丑角群》（Malebranche—Harlequin multitude），该作由Panzetti／Ticconi于2018年创作和表演的双人舞“Harleking”改编而成，此后登陆一些重要的欧洲演出平台，此次交由人·舞团的五名舞者和见习舞者演出。

《合唱团》和《马勒伯朗什——丑角群》，讲述人性中的美丽、欲望和智慧，以及一种稍纵即逝的无常。通过人·舞团舞者引人入胜的肢体触觉和国际编舞家的独特视觉，“Elusive”提供了一种令人回味的共鸣，强调人类经验的共通。

金在德说：“《合唱团》与我至今在人·舞团中所创作的作品有很大不同——它侧重于我对身体及身体美的看法，尤其是暂时性（temporality）。由于表演瞬息万变，作品中的时间感也在不断变化，最终表演者的本能和情感将塑造每一个时刻。”

将大自然元素融入

谈到作品灵感，金在德说：“身体是有价值的，也是重要的。为了展示身体，我从不将任何社会文本或社会问题归因于身体。相反，为了帮助观众奠定他们对作品的体验，我转向大自然寻找可以融入的元素，深海和海底生命的形象似乎是最好的隐喻。”他将该舞蹈的肢体风格定为“深海中的曼舞”。

经过人·舞团舞者的改造，《马勒伯朗什——丑角群》与其原始版本拉开了距离，吉內薇拉说根源来自职业喜剧的丑角（Arlecchino）。

舞蹈编排的特点让人想起古代怪诞的建筑——在弯曲的树叶元素中，壮美而交错的人类和动物形象的螺旋形建筑，时时隐现，这支持了一种既模糊又多变的角色构建。作品语汇具有“催眠”般的气息，极端和对立的内容融合成一个令人困惑和惊讶的系统。在动态的转变中，令人不安的事件出乎意料地显露出来，随即又被轻轻掩盖。吉內薇拉说，这种流动性反映了流畅的沟通，重复和突变又是紧密相伴的。舞作中的人物虽然可以引起娱乐，但不会带来任何快乐。

▲双舞作专场“Elusive”

6月28日至30日

晚上8时30分（星期五、六），晚上7时30分（星期日）

滨海艺术中心户外剧场

票价30元起

购票：the-dancecompany.com/8-contact-2024