大将文化新舵主林春莲 携小咖英雄来新分享人生故事

马来西亚大将文化社长林春莲将带着她的新书《小咖英雄事2：她的力量》中的四位传主来新新加坡，分享她们不平凡的人生。

她们是为流浪狗开设庇护所的Cash姐，在家庭悲剧中被父亲泼镪水毁容的陈慧琳，走入原住民部落的牧师海枫，以及照顾特需孩子的林碧丝。

林春莲将在6月15日、16日两天，于国家图书馆大厦5楼与草根书室举办新书分享会。电台DJ黄淑君与草根书室董事林韦地分别是两场活动的主持人。

林春莲，曾担任媒体记者多年，2019年她推出《小咖英雄事》，记录自己20多年记者生涯接触过的九个感动人心的真实英雄故事，她还带着书中人物走入马来西亚校园，也曾来到新加坡，巡回分享他们的故事。这让她发现阅读的力量，进而有了入股接棒大将出版社的想法，并于今年实现。同时，大将出版社与季风带马来西亚合并，改名为大将文化，集合力量拓展华文阅读。

《小咖英雄事2：她的力量》记录了九位女性如何面对人生困境，克服困难，最后笑着迎接幸福。

这次将到新加坡参与分享的陈慧琳曾是马来西亚轰动一时的家庭悲剧受害者。2009年，精神失常的父亲向年仅17岁的陈慧琳与母亲泼镪水，导致母亲死亡，年轻的她严重毁容，右眼受损，身体多处灼伤。陈慧琳捡回一条命，左眼剩下微弱视力，但并没有被这一切打倒，继续努力生活。

▲《小咖英雄事2：她的力量》分享会1

6月15日（星期六）下午2时30分

国家图书馆大厦5楼

入场免费，报名：bit.ly/3RgHbcf

▲《小咖英雄事2：她的力量》分享会2

6月16日（星期日）下午3时

草根书室

活动入场免费