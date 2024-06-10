罗伊菲出版音乐剧中英文剧本《歌中情Serenade》

本地作家罗伊菲出版个人第一本音乐剧剧本《歌中情Serenade》，中英文剧本由八方文化创作室出版。6月16日，她将在新书发布会上介绍新编华语音乐剧《再现·歌中情》的详情。

罗伊菲年过八旬，笔耕不辍，前年出版《行云踏歌三十载》，去年10月推出八十回忆录上集《伊菲心语：行走人间五十年》，如今出版第一本音乐剧剧本。《歌中情》曾于2001年5月26至28日在嘉龙剧院连演三晚，汇聚了两个民间音乐团体——华夏知音协会及东华音乐协会的心血。

新编华语音乐剧《再现·歌中情》

今年适逢华夏知音协会成立30年，东华音乐协会晋升为艺术慈善团体的银禧之庆，两会决定新编音乐剧，将艺术总监黎列刚与东华合唱团现任团长方文新编的华语音乐剧《再现·歌中情》推上华族文化中心舞台。

《歌中情》是程洁茵（故事策划人）、黎列刚（制作人）及罗伊菲（编剧）三人当年脑力激荡共同完成的作品，故事书写歌剧院中演员爱与妒交织的故事。

改编后的新剧则是以歌舞团重排《歌中情》时骤遇冠病病毒，陷入“疫情岁月”而不畏时艰为线索，颂扬本地艺术团体疫情下的执着坚守。

罗伊菲出生于中国湖南，在台湾和美国受教育，专攻新闻传播和社会学。曾在新加坡《联合早报》撰写专栏《偶思集》多年。1970年代初留美期间开始短篇小说创作，1973年与家人移居新加坡，先任教于当年的新加坡大学及南洋大学，后进入新加坡法定机构任研究部主任。

罗伊菲曾出版短篇小说集《高处不胜寒》《大地有情》及《他乡女子》，散文集《岁月如歌》《穹苍外的歌声》《喜阅人间》《我必珍惜你》《聆听·回望》《行云踏歌三十载》《伊菲心语：行走人间五十年》等。2020年初开启微信公众号“伊菲心语”。

热爱音乐的她于1991年创立纯女声合唱团——东华合唱团。

▲《歌中情Serenade》新书发布会

6月16日（星期日）傍晚6时至晚上8时

国家图书馆大厦16楼观景阁

报名：bit.ly/LYF240616