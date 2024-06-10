从《三体》的滞销到爆红 宋明炜谈中国科幻的崛起与未来

美国卫斯理学院东亚系教授兼系主任宋明炜于6月1日（星期六）为城市阅读节开讲，以中国科幻巨作《三体》的成功作为切入点，讲述该题材在中国的崛起，吸引了超过百位科幻迷出席。

继《三体》英文译本在2015年荣获雨果奖最佳小说奖，成为第一部获得该奖项的亚洲作家作品，刘慈欣另一科幻著作《流浪地球》的电影也在2019年上映，成功掀起了一股科幻热潮。正当人们都认为中国科幻圈已开始繁荣时，宋明炜却说：“《三体》的成功不可复制，科幻依然小众。”

在宋明炜看来，《三体》的成功只是让科幻从卑微的地位，走到了文学中心的舞台，却并不代表科幻文学已成主流。他还透露，如今活跃的中国科幻作家依然很少，每年能够出版的科幻作品更是屈指可数。

从无人愿意出版、被视为“滞销品”，到成为国际闻名的科幻小说，《三体》在这出海的过程中，借助了许多科幻爱好者的无私奉献。身为见证者之一，宋明炜认为想让科幻圈继续壮大，需要研究的不是产业化走向，而是其背后的社群凝聚力。他解释说：“产业化研究只看得到数字，研究社群却能让我们看到文化和情感（的链接）。”

在公众问答环节，宋明炜接着阐述了他对科幻前景与走向的观察。欲知他的完整分享，请观看视频。更多关于城市阅读节的活动动态，可上网www.cityreading.sg查阅详情。