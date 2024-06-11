城市阅读节回顾：有积累才有人生旅行方向

主持台湾作家谢哲青在城市阅读节的讲座时，有位观众提问：老话说“读万卷书不如行万里路”，到底正不正确？谢哲青回答：（大意，非原句）如果没有足够的阅读，走再多路也不懂得领悟——这我是非常同意的。

阅读是基础。

台湾作家谢哲青（右）鼓励大家先读书再旅行。（卓祾祎摄）

一如阅读节压轴讲座上，中国作家许知远的所有意外的旅程，也都与书、与阅读有关。

谢哲青留学英国伦敦期间，不小心走进一家私人画廊，发现了丹麦画家赫默塞（Vilhelm Hammershoi）一系列凝冻时光般的沉静作品，促使他后来专程到哥本哈根拜访画家故居，研究其身世。许知远疫情初期滞留马来西亚，到槟城旅行时意外发现该地是20世纪初防疫先驱人物伍连德的出生地，找到历史的藕断丝连。

有积累才有旅行的方向，没有积累就连惊喜的机会都会错过。

为期九天的阅读节还有一场关于味蕾旅行的对谈，来自东马砂拉越、目前在柔佛新山生活的许通元，与新加坡旅游作家叶孝忠分享美食的时候，不谈口感，而是注重饮食文化和自身日常的对比，而味蕾也需要打开阅历，接受训练，不然吃什么都只是囫囵吞枣。

饮食也需要积累。

阅读节这次也安排了两场关于中国科幻文学的讲座。刘慈欣《三体》三部曲从2015年英译本获美国科幻作品大奖雨果奖，到近来中国与美国的影视改编，其现象级风潮还在席卷。不过“中国科幻四天王”之一的王晋康却道出了中国科幻风光的背后，曾经在1980年代被批为伪科学而遭打压，《科幻世界》杂志苦撑过来，才给科幻作家一处发表原地。谈到这段艰苦过去，王晋康两度哽咽。

中国科幻小说作家王晋康谈到中国科幻的艰辛过去，两度哽咽，必须摘下眼镜拭泪。（邝启聪摄）

中国科幻作品成功推向国际

让中国科幻作品走向西方的推手、美国韦尔斯利学院东亚系教授宋明炜在另一场专题演讲中，也揭露了刘慈欣最初无门出版《三体》，好不容易出版后却又陷入滞销的窘境。宋明炜强调中国科幻的小众性质，是死忠粉丝让中国科幻有了今天的辉煌。《三体》在西方的成功也有赖于翻译与出版社的慧眼，愿意砸大钱做行销。目前还没有任何一部中国科幻能到达《三体》叫好又叫座的现象，更多靠的是小众粉丝默默支持。

宋明炜自己就是科幻铁粉，在现代文学的学术工作之余投入中国科幻的翻译与推介工作，虽然他形容自己不务正业，但读者都明白，正因为他热情，才成功把中国科幻作品推向国际。

旅美学者宋明炜认为中国科幻有诗的心。（邬福梁摄）

宋明炜已经完成向西方推介中国科幻作品的工作，如今他致力于寻找中国科幻的诗心，梳理出中国科幻内在的文学性与哲理性，往作品的深处挖掘。

宋明炜的诗心观点或许可以打破王晋康认为科幻与主流文学、科学性与文学性有别的状态。

阅读节其他文学活动还包括：城市书房的“我的第一本书”计划第一波三本新书推介，本地年轻写作者潘佩冰、林艺君与夏元格各自交上出道作。计划的幕后推手、本地作家黄凯德说：“金融界里第一桶金最难赚，赚到之后黄金滚滚来；但文学不同，第一本书最容易，之后才难。”借此追问三人接下来的计划，林艺君要写小说，嘱咐自己不准出了一本就失踪；夏元格需要更多“死限”鞭策写作；潘佩冰则打算写一部7万字武侠小说，半开玩笑呼吁出版社开启“第二本书计划”。

早报《文艺城》的年度文选《文字现象》已来到第九本，发布会上新加坡作家协会会长刘瑞金、作家随庭与陈济舟分享文学关怀，扎根本土，聆听世界，因为没有人是孤岛。

参与群众更多元

据记者观察，这次阅读节观众组成更多元，年龄分布更广，个别议题吸引个别群众，但也有几乎场场出席的热情参与者。

遗憾的是许多人订了票不出席，让好多原想参与活动的朋友错失机会，给主讲人带来遗憾，更打击主办方的士气。策划免费活动是为了惠及参与者，而不是方便爽约。当然，那些空下来的座位也提醒推广阅读者，还有空间可以努力，策划安排可以尽善尽美。