《六王后》献演 国王前妻们为你唱歌

11月14日起，滨海湾金沙剧院将上演历史流行音乐剧《六王后》（Six），齐聚亨利八世的六个前妻唱歌给你听。就在人气如同“音乐剧界泰勒丝”的历史摇滚音乐剧《汉密尔顿》谢幕之际，BASE Entertainment Asia即将呈献另一部取材历史的音乐剧《六王后》，以女性视角重构历史。

《六王后》由托比·马洛（Toby Marlow）和露西·莫斯（Lucy Moss）编剧，在2017年爱丁堡艺穗节首演，之后迅速在伦敦西区和百老汇声名大噪，在国际巡演之余也获奖连连，包括两项托尼奖。

以英国都铎王朝亨利八世的六位王后为主角，即阿拉贡的凯瑟琳、安妮博林、简·西摩、克里维斯的安妮、凯瑟琳·霍华德和凯瑟琳·帕尔。《六王后》将她们设计为现代流行天后，为她们递上麦克风，像女团演唱会一样轮番上阵，重新讲述各自的生命历程。戏谑地，国王的六个前妻将展开一场比惨大会，谁伤得更深，就能成为女团C位——她们能走出丈夫的阴影，拥有“离婚、斩首、死去或活着”以外的人生吗？

音乐剧以朗朗上口的旋律、具爆发力的歌词和精彩表演，将历史人物塑造为亮眼的流行歌星，能在她们身上看到碧昂丝、爱黛儿、艾薇儿、蕾哈娜和夏奇拉等女星的影子。

BASE Entertainment Asia首席执行官Chantal Prudhomme说：“这部音乐剧以极具感染力的音乐，女性情谊和独立自主的精神吸引了世界各地的观众。我们很高兴将它带到本地，这标志着我们又一次在新加坡展示顶级、全球知名作品。”

▲《六王后》

滨海湾金沙剧院

11月14日起

票价：58元起

购票：bit.ly/3xbAm50