张曦娜：云氏海鲜馆（下）

他想起了那些年，出海的日子，曾经独自一人，夜复一夜，在黑夜的甲板上，遥望夜空，几番踌躇、彷徨，不知往何处去。学业、前途，甚至爱情，都一如暗夜的海平线，黑茫茫看不到尽头。

（文接上期）

3、



如薇读小学四年级的时候，妈妈的煮炒摊已做出了名堂，赚的钱比过去都多。胡素贞这时开始考虑，想让两个孩子有较舒适的居住环境。于是，那一年，他们从芽笼27巷搬到了36巷。在那条芽笼路的支路上，有一整排老式排屋，他们租下其中一间，又将屋内的一间卧室，分租给一对刚从怡保南下的年轻夫妻。

那间单层排屋，有篱笆围住院子，进门是客厅，旁边是睡房，客厅往里是饭厅，另有一间睡房，饭厅后是厨房。房子前面不远就是芽笼河，那时芽笼河的河水还是乌黑色，河面上有时漂浮着黄褐色的树叶，还有大一块，小一块的垃圾，随着流水漂流。

阿贞煮炒发展成云氏海鲜馆，纯属无心插柳之事。那年，有个煮炒摊的熟客，有意把芽笼20巷的店铺出租，想到阿贞煮炒生意兴旺，于是试着问胡素贞，想不想将店铺租下来，将煮炒摊扩展为小餐馆。

胡素贞犹豫了好几天，不敢轻率答应下来。店主又鼓励她说，如果她愿意租下店来，可以用优惠价租给她。

那时如薇、如骏两姐弟都上了中学，听到妈妈有意开餐馆，兴奋之下也忙着起哄。如骏说，我们家姓云，就叫云氏餐馆。如薇说，我们家主要卖海鲜，不如直接叫云氏海鲜馆。

于是，那年中秋，胡素贞在一对儿女的推波助澜下，那家大约800平方英尺的云氏海鲜馆就在芽笼路上正式开业。直到现在，时不时还有不同年代的老顾客上门，也有中年顾客带着小朋友来，说是想起小时候常跟爸妈到芽笼吃螃蟹的往事。

如薇和如骏接手云氏海鲜馆后，小心经营，大胆策划，先后在东海岸、勿洛、宏茂桥、大坡、裕廊等地开了五六家分店，1994年，云家姐弟联手成立云氏餐饮集团，将生意发展到海外，20多年来，先后在吉隆坡、雅加达、广州、厦门、台北、香港开了20余家海外分店，每家分店都请专人管理，或与当地人合伙。谁也没想到，1960年代，芽笼路上毫不起眼的阿贞煮炒，成了城中数一数二的餐饮王国。

如薇心里清楚，高中毕业之前，她其实从来没想过，有一天会到妈妈的海鲜馆工作。升上高中一之后，她满脑子就想着到南洋大学读中文系，但那个年头，报读大学必须先获取入学准证才能入学，不知为何，姐弟两都没能踏出这道门槛。

确知自己升学无望，为了不让胡素贞忧心，如薇在妈妈面前也不多说。独自想了一个星期，如薇告诉妈妈，她不想再念书，想到海鲜馆帮忙，不读大学了。

胡素贞静静听着，心里有数，也不多说，点了点头，母女俩仿佛有了默契。两天之后，如薇正式到海鲜馆上班。

如薇和妈妈都不曾想到的是，如骏服完兵役后就出海去了。

知道如骏要去跑船，胡素贞问儿子，你习惯吗？要那么长时间在海上生活，上不了陆地。你能适应吗？

如骏告诉妈妈，海员薪水较高，还让他有机会远走世界各地，去一些也许一辈子也不可能去的地方。

胡素贞知道儿子当时内心迷茫，不知何去何从，又见儿子去意已决，想到像如骏这样一个上不了大学的华校高中生，可以选择的工作确实不多，与其为了此事，母子关系紧张，不如放手让他到外面闯一闯。

母子俩后来达成协议，胡素贞答应给儿子三年时间，让他看看自己适合海上生活吗。

那年如骏完成了三个月的海员基础培训之后，很快即踏上了他的海上征程。

在海上的日子，如骏花了很长一段时间适应。船行寂寞，夜里的大海比白天莫测高深，从房间的舷窗望出去，茫茫大海，黑茫茫一片，无边无际，看不到一丝光亮。船在黑夜中航行，摇摇晃晃的，有一段日子，他每晚失眠，他甚至以为自己弄丢了生物钟。

三年又四个月的海上生活，如骏在最初一年担任水手，在甲板上干着体力活。后来船上大厨申请调职，他调任厨房工作，每天负责给全体船员提供一日三餐。船长虽是华人，但船员来自五湖四海，为了迎合大家的口味，如骏发觉，在船上当大厨，没有两把刷子，很难搞定所有船员。他后来听说了，前任大厨就因为被大家抱怨说，食物难吃，无奈之下，要求转换职位。

如骏和如薇从小在妈妈的煮炒摊进出，耳濡目染，妈妈那几道广东小炒竟也成了他的拿手菜，他总记得过去妈妈无意中透露的一些烹饪小秘诀，炒菜的时候，他想起妈妈如何在锅铲的翻炒间炒出镬气。有一回他想变个花样，用烧肉入馔，做个烧肉炒芥蓝，又想起听妈妈说过，无论用烧肉煮什么，都要先将烧肉里的油脂煎出来，然后再加入其他配料，才能焖煮出烧肉的好味道。那天晚餐，他那道烧肉炒芥蓝一上桌，果然大受欢迎，很快就被扫空。他开始发现，做菜原来也是件可以令人开心、有满足感的事。

如骏喜欢阅读，在海上的时候，不是在厨房忙于炊事，就是在房间里读书。有一回，偶然读到老子说的，治大国，若烹小鲜。他开始思索，老子把治国与做菜等同一件事。那做菜和治理大国一样不容易，是值得钻研的一件事，于是益发将炊事做得用心。

漫长的海上漂泊，如骏终究难以承受。最长的一次航行长达半年，到了第五个月，某天晚上，船员们都进船舱睡觉了，如骏独自一人坐在舷边，闷闷地望向大海，这时他突然有种惶恐，他问自己，这种不见天际的日子还要一直过下去吗？就这样过一辈子吗？他开始想念陆地，以及大海远处，他生长的岛屿。那晚之后，如骏又在海上生活了一个月，船一靠岸就飞回新加坡。

海上的厨房工作启发了如骏对烹饪的兴趣和潜能；但上岸之后，他没有直接到妈妈的餐馆去，而是申请进乌节路一家五星级酒店的法国餐馆。他萌生了学西餐的想法，想从底层做起，一步步接受厨艺训练。

入行一段时日之后，如骏渐渐不满足于现状。那年冬天，他从银行户头取出5万元积蓄，在餐馆主厨的引荐下，单枪匹马去了巴黎。此后两年，他从巴黎到法国南部城市尼斯，表面上在名厨身边打杂，暗里偷师学艺，每天认真地将所看、所学，点滴做成笔记与学艺心得。没有人知道，这两年里他收获了多少书本里学不到的东西。

许多年之后，当如骏读到廖鸿基的散文《漂岛》，他终于明白，当年选择出航，其实是一种逃离。在他的笔记本里，记下了网上看到的廖鸿基的一句话，“航海是一场逃离，陷落之后，再挣扎着回来的过程。”

他也问过自己，究竟在逃离什么呢？因为升学无门？或因为徐嘉怡？也许两者都是。

胡素贞一直不知道，儿子如骏决心出海去，另一个重要原因也因为同学徐嘉怡。如薇对弟弟的恋情略有所闻，但没想到这段校园恋曲最终没能唱下去。

如骏与徐嘉怡自中三开始同班，两人来往密切，开始自高一那一年的校际辩论会。辩论会的八支队伍来自八所学校，经过四场初赛，两场半决赛之后，其中的六支队伍被淘汰，两支队伍进入大决赛。

那时， 如骏与徐嘉怡同为学校代表队队员。因为这场校际辩论会，如骏与嘉怡有了长时间相处的机会。在初赛、半决赛或大决赛举行之前，辩论队队员拿到辩题之后，不但花许多时间为自己的辩词搜集资料，还必须设想对手可能提出的问题，再模拟辩论赛现场。辩论会前的准备工作经常紧锣密鼓，十分紧张，却让如骏与嘉怡在忙碌中情愫暗生。

队里不同位置的四位辩手各司其职，如骏与嘉怡一前一后，分别担任一辩与四辩，如骏由于语音标准，吐字较清晰，被老师选为一辩，老师说，这样可以较为清楚地阐述我队观点。老师也发觉，徐嘉怡思路快，口才好，选她为辩论队里的四辩，负责为全场做总结。

他们的辩论队后来一路过关斩将，为学校赢得荣耀，不但打进大决赛，还夺得全场冠军。

在那些年的华校生里，徐嘉怡是少见的来自讲英语家庭的学生，奇怪的是，她也是家中唯一受华文教育的孩子。嘉怡高中毕业后申请进新大法律系。而比姐姐如薇小一岁的如骏，曾经抱着侥幸的心理，以为自己的运气会比姐姐好，能申请到入学准证。可报读南大历史系之后，他没收到大学回信，却先收到教育部来函，说正在处理他的大学入学准证申请。两个星期后，又收到另一封信，要如骏到教育部面谈。

但那天与他面谈的是两名来自内政部的官员。他们问了他许多问题，问他对政府，对一些社会事件的看法，最后要如骏进了大学后，每个月定期与他们“喝茶”。如骏回家后，越想越不对劲，也没有和妈妈及姐姐商量，决定放弃学业，而且做了远走他乡的打算。而他与嘉怡的恋情，终究如池水与浮萍的聚散，渐行渐远，终于无疾而终，戛然而止。

4、



9月里，螃蟹宴举行期间，报纸、电视台和各美食网站给予云氏海鲜馆极高评价，尤其是“蟹会怀古”的八道菜，被两个远道而来的食评人、饮食记者热捧为“再现饮食文化丰华”。

螃蟹宴举行过后，10月15日这一天，骏海鲜私房菜突然在其官方脸书发出公告：

我们即将在10月30日，结束我们在登布西山的篇章，今年，也是我们在登布西山营业的第八周年。我们珍惜过去的美好时光，也坚持对烹饪艺术的追求，但天下无不散的筵席，后会有期。

公告发出后，餐饮业界、美食圈子掀起一阵话题。才不久前，一场充满情怀的螃蟹会办得风风火火，怎么突然就在这人气高涨时，说停就停呢。

这天，如薇接到欣苹的电话，手机里欣苹也没说什么客套话，辟头就问，听说骏私房菜不做了？如薇说，是的。欣苹说，可惜呀，为什么呢。

如薇说，我也只比外界早一个星期知道。私房菜那边由如骏独自经营，我很少参与，他是在做了决定之后才告诉我的。

欣苹问，那还会在新地点开店吗？

如薇说，目前不会。接下来餐馆会推出两个星期的告别宴，是如骏特别设计的菜单。

两天后，如骏在其个人脸书发了贴文说：这40年来，云氏海鲜馆有幸在不同阶段，得到老顾客、新顾客的支持与爱护，我们的客人已不是一个人或两个人，而是一代人，两代人，甚至三代人。最初创业的时候，我们的妈妈胡素贞的想法很简单，仅仅为了生活，让一家人可以好好生存下来。到了姐姐云如薇和我接手海鲜馆，我们对于菜品渐渐有了自己的烹饪理念与创意念想，我们努力将道路越走越宽。到了现在，我只想做自己想做的事，做出自己想要的滋味，不管是烹饪艺术或是自己的人生。

如骏又写道：妈妈敬业乐业，做菜认真，从不马虎。很小的时候，我在不经意间，受到妈妈的潜移默化，在她的煮炒摊学会了基本烹饪知识和对食材的认识，知道了什么才是好吃的，讨好味蕾的食物，但当时并没想到要学厨艺，是命运把我一步步推向厨房……

最后， 如骏云淡风轻地写下这一句：停下脚步，也为了迈前一步。

骏海鲜私房菜告别宴引用了日本茶道名句“一期一会”，以示对这次告别宴的诚意与珍惜。宴会从数道细致的前菜到热菜、主食、甜品，一共推出18道菜式。云如骏在18道菜肴中，以新马料理结合中国八大菜系，又适当地融合了西厨技法，用了来自不同地方的食材和调料，尤其是东南亚食材，把来自南洋、中国和欧洲的元素融合起来，演示了现代精致中餐的多元性，也把自己多年来累积下的精华作品，分享给最后参与的客人。

告别宴的最后一夜，云如骏走出厨房向座上客人一一握手，这时，最靠近角落那桌的两男一女向他走了过来，走在前头的是个留了齐肩卷发，满脸已见沧桑的女子，如骏望着那女子，只觉似曾相识，再看多一眼，他愣了几秒钟，那是嘉怡。这时他也认出来，嘉怡后面的国茂与子剑，都是当年校际辩论会并肩作战的队员。

嘉怡第一个伸出手说，如骏，许久不见。

许久不见。如骏回应说，看了嘉怡一眼，轻扬了一下嘴角，笑了笑。

曾经，年少的他是那么喜欢眼前这个女子，可往事已矣。这一刻，望着嘉怡的这一刻，他发觉自己心静如水。他只是想，嘉怡怎么这么憔悴？听说她毕业后加入一家规模不小的律师事务所，听说，她的丈夫也是律师，一家子过着十分优渥富裕的日子。是耶？非耶？这些已与他无关了。

这时国茂走了过来，如骏隐约听说，他和子剑一个当了华文教师，一个进了广告社。国茂说起话来依然中气十足：如骏，你大概忘了，10月30日也是我们当年辩论会的大决赛，35年前这一天，我们给母校捧回一个大银杯。

是哦？如骏的确忘了，这些年来，他好像也很少想起辩论会的事。望着眼前的辩论队队友，涌上心头的却是人事已非的一丝惆怅。

子剑说，这次碰上你的告别宴，而且是最后一夜，没有比这更巧的事了，所以我们约好一起来参加这个宴会，回味当年，我们四个人同心协力，拿下辩论会全场冠军的往事。

嘉怡笑道，英雄不话当年勇，你们怎么老提辩论会的事。

国茂说，如骏，我们都没想到你会走上这一行，上个月的蟹会，很想约大家一起来，但子剑和嘉怡那时都出国去了。

嘉怡说，行行出状元，如骏做了最好的示范。

国茂说，如骏现在比我们都好，他们家还有那么多家云氏海鲜馆。

子剑说，真羡慕，如骏这么早就可以随心所欲，财务自由。

如骏无语。他想起了那些年，出海的日子，曾经独自一人，夜复一夜，在黑夜的甲板上，遥望夜空，几番踌躇、彷徨，不知往何处去。学业、前途，甚至爱情，都一如暗夜的海平线，黑茫茫看不到尽头。因为嘉怡三人的突然出现，许多往事突然涌现，虽然遥远，却依然清晰，想起来历历如绘。而他以为，自己早已放下过去种种，但其实不是。“为了忘却的记念”，他突然想起这话，可以原谅，但不可以忘记。

这时国茂说，难得大家都来了，我们拍个照留念。

四个人于是站在一起，如骏和嘉怡在中间，国茂和子剑在左右两边，就像好多年之前，他们为学校赢得辩论会全场冠军时一样。可今时不同往日。时光荏苒，他们四个人都已随着时代的列车，在晃晃荡荡，摇摇摆摆间走过了大半个人生。

如骏这时想，去日苦多，来日方长，而时代，还摆布得了他吗？（完）